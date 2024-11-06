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Маршруты

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Ноябрь
В Уфе закрыли автобусный маршрут
6 ноября, 12:29
Башкирию укрыло 22 см снега
6 ноября, 08:28
«Бог терпел и нам велел»: городской транспорт мучает уфимцев
4 ноября, 05:36
Для Шакши спарили автобусы и электрички в Уфе
1 ноября, 13:24
Октябрь
В Уфе трижды поднимут цены на проезд
31 октября, 07:55
Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света
22 октября, 21:25
«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусов
22 октября, 09:19
Уфимцы начали транспортную войну
7 октября, 10:45
Уфа останется разорванной
4 октября, 18:34
Сентябрь
В Уфе перекроют ключевую улицу района
23 сентября, 13:51
Куда все уезжают из Уфы
9 сентября, 13:11
Как ездить по Уфе бесплатно
2 сентября, 04:55
Август
День города в Уфе — как будет работать транспорт
30 августа, 08:03
Как поедет транспорт на День города в Уфе
23 августа, 17:25
Названа причина транспортного ада в Уфе
15 августа, 12:19
Проезд в Уфе подорожает
С воскресенья, 11 августа, ездить по городу станет дороже, сообщает Минтранс РБ.
9 августа, 07:45
Видео. Мэр Уфы поделился подробностями важного проекта
В Уфе активно реализуется проект «Городская электричка», который обещает улучшить транспортную инфраструктуру столицы, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
4 августа, 11:45
Июль
Билеты на самолеты из Уфы останутся дешевыми
5 июля, 08:12
Июнь
В Уфе подняли цену на транспорт до ₽85
24 июня, 09:17
Гид по Уфе сделали онлайн
Много лет путеводитель по столице Башкирии существовал только в формате печатного издания, а теперь туристы могут изучать локации и строить маршруты через смартфон.
13 июня, 08:29

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