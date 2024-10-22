«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусов

Posted 22 октября, 09:19
Published 22 октября, 09:19
Modified 22 октября, 09:46
Updated 22 октября, 09:46
Как это уже вошло в традицию, в комментариях к фото Ратмира Мавлиева развернулась книга претензий. На этот раз жители Уфы жалуются градоначальнику на работу общественного транспорта. Пассажиров не удовлетворяет то, что автобусы ходят редко и не могут вместить в себя всех спешащих на работу или учебу.
— Проведите, пожалуйста, логистику пассажирского потока в утренние и вечерние часы. Такого давно не было. Каждое утро одно и тоже. Автобусы №167 и №258 битком. Как сельдь в бочке или на одной ноге… я ездила так в далеком 1998 году, — вспоминает Инна.
— Каждый день сталкиваюсь с таким, все спешат на учебу и работу — это база: люди сами хотят все успеть, происходит давка небольшая. Но я всегда забегаю, даже, если стою у двери, либо жду, но сейчас уже лучше стало, автобусы начали чаще ходить, все будет хорошо, — успокаивает землячку Равиль.
— Прошу увеличить количество автобусов по маршрутам №288 и №209. Автобусы едут битком, половина просто не останавливается. Как нам добираться до работы и обратно? Можно ведь хотя бы в час пик добавить большие автобусы, утром и вечером, — просит Юлия.
— Кроме того, люди из поселков тоже в городе работают, и чтобы до Уфы добраться им надо подъезжать до станции электрички, хотя бы в Шакшу, вопрос на чем мне добираться каждое утро и вечер до Шакши, при поездке в город и из города домой в Дорогино, — спрашивает Римма.
Гневные пассажи своих земляков с позитивом парировала уфимка Альмира.
— На улице очень приятно! Сегодня пешком прошла на работу, ай рахат. Две остановки и настроение прекрасное. Нам, пенсионерам, обязательно 10000 шагов надо ходить, я вот половину нормы выполнила, — написала жительницы Уфы.
Из года в год нарекания у уфимцев вызывает работа сразу серии маршрутов. Это №13, 17с, 115, 167, 207, 244 и 258п. Напомним, ранее давка в уфимских автобусов заинтересовала прокуратуру.