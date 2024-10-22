«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусов

— Прошу увеличить количество автобусов по маршрутам №288 и №209. Автобусы едут битком, половина просто не останавливается. Как нам добираться до работы и обратно? Можно ведь хотя бы в час пик добавить большие автобусы, утром и вечером, — просит Юлия.



— Кроме того, люди из поселков тоже в городе работают, и чтобы до Уфы добраться им надо подъезжать до станции электрички, хотя бы в Шакшу, вопрос на чем мне добираться каждое утро и вечер до Шакши, при поездке в город и из города домой в Дорогино, — спрашивает Римма.