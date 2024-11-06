Башкирию укрыло 22 см снега

Снегопад не обошел стороной и другие районы Башкирии. На юге, в Мелеузе и Стерлитамаке, местами высота снежного покрова достигала 22 см. Кроме того, сильный ветер с порывами до 17 м/с на западе региона добавил в ситуацию еще больше непредсказуемости.