Башкирию укрыло 22 см снега

Posted 6 ноября, 08:28
Published 6 ноября, 08:28
Modified 6 ноября, 09:02
Updated 6 ноября, 09:02
Как стало известно, 6 ноября в регионе разразился настоящий снежный шторм, вызванный североатлантическим циклоном, который принес с собой обильные осадки. Ночью в Уфе выпало от 8 до 11 мм снега, что составляет 17-23% от нормы для всего месяца.
Снегопад не обошел стороной и другие районы Башкирии. На юге, в Мелеузе и Стерлитамаке, местами высота снежного покрова достигала 22 см. Кроме того, сильный ветер с порывами до 17 м/с на западе региона добавил в ситуацию еще больше непредсказуемости.
В Уфе прирост снежного покрова за ночь составил 7 см. Это создало неблагоприятные условия на дорогах. Специалисты рекомендуют избегать поездок без особой необходимости и заранее планировать маршруты.