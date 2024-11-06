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Posted 6 ноября, 08:28

Published 6 ноября, 08:28

Modified 6 ноября, 09:02

Updated 6 ноября, 09:02

В Уфе выпало 23% месячной нормы осадков

Башкирию укрыло 22 см снега

6 ноября 2024, 08:28
Фото: 1MI.

В Уфе выпало 23% месячной нормы осадков

Непогода в столице Башкортостана поразила горожан: за одну ночь Уфа получила почти четверть месячной нормы осадков, сообщает в среду, 6 ноября, Башгидромет.

Как стало известно, 6 ноября в регионе разразился настоящий снежный шторм, вызванный североатлантическим циклоном, который принес с собой обильные осадки. Ночью в Уфе выпало от 8 до 11 мм снега, что составляет 17-23% от нормы для всего месяца.

Снегопад не обошел стороной и другие районы Башкирии. На юге, в Мелеузе и Стерлитамаке, местами высота снежного покрова достигала 22 см. Кроме того, сильный ветер с порывами до 17 м/с на западе региона добавил в ситуацию еще больше непредсказуемости.

В Уфе прирост снежного покрова за ночь составил 7 см. Это создало неблагоприятные условия на дорогах. Специалисты рекомендуют избегать поездок без особой необходимости и заранее планировать маршруты.

Уфа встала из-за снега
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