Что посмотреть в Башкирии зимой за один день

Posted 22 ноября, 04:12
Published 22 ноября, 04:12
Modified 22 ноября, 08:10
Updated 22 ноября, 08:10
Многие считают, что зимние путешествия — это сложно и лишняя трата времени. В своем туристическом обзоре покажем простые примеры коротких путешествий по Башкирии, которые подойдут даже семьям с детьми. Мы ответим на вопросы, куда в Башкирии можно съездить на выходных, что стоит посмотреть в Уфе и расскажем секреты и тонкости для отличного отдыха в черте региона. Да, и в Башкирии зимой можно отлично отдохнуть и набраться свежих ярких впечатлений!
Подготовка к путешествию на автомобиле, особенно в холодное время года — достаточно ответственное мероприятие. Дороги зимой несут особую опасность, поэтому важно быть предельно внимательным.
В любых длительных поездках крайне важно обладать высоким водительским мастерством, так как на пути могут встретиться снег и лёд, что сильно снизит управляемость машиной. Само транспортное средство также должно быть проверено и полностью исправно, ведь холод в любой момент может нарушить работу одной из систем машины. Честно оцените характеристики вашего авто и свои умения. Однако даже имея большой опыт, всегда нужно быть на дороге крайне аккуратным. Некоторые места зимой и вовсе могут таить опасность, в них не обойтись без опытного инструктора или хорошо знающего дорогу человека.
При выборе маршрутов всегда ориентируйтесь на самые крупные трассы, они с большей вероятностью будут хорошо очищены. Заранее досконально изучайте маршрут, запомнив места заправок, запасных вариантов ночлега, перекусов и других стоянок. Обратите внимание также на прогноз погоды — неподходящие условия запросто испортят путешествие и вызовут лишь желание поскорее вернуться домой, а не созерцать зимние пейзажи в метель или -30°C.
Столица Башкирии имеет прямое авиасообщение со многими крупными городами России. Кроме того, перелёты в Уфу организовывают практически все ведущие авиакомпании. Приехать в город можно также в комфортных поездах. В крайнем случае — и на автобусе.
Авиабилет из Москвы в аэропорт Уфы стоит от ₽4 тыс. до ₽8 тыс. Ближе к новогодним праздникам цена увеличивается — от ₽10 тыс. до 19,6 тыс. После праздников всю зиму стоимость билетов, по данным Tutu.ru, остаётся на прежнем уровне.
Самые дешёвые зимние билеты на поезд в из Москвы в Уфу на плацкартных и купе-местах составляют от ₽3 тыс. до ₽5 тыс. В вагонах более высокого класса указано соотношение от ₽5 тыс. до ₽7-9 тыс.
Билеты на автобусы из Москвы в Уфу начинаются от ₽2,1 тыс. Время в пути составит около суток.
Зимы в Башкирии — не самые экстремальные, но и мягкими их можно назвать едва ли. В целом, холодное время года в этой части России умеренно суровое. В отдельные годы могут стоять достаточно сильные морозы.
По предварительным прогнозам синоптиков, в 2024/25 году зима в регионе может оказаться относительно тёплой, однако без аномально высоких перепадов температур — холодное время года ожидается в рамках многолетней климатической нормы. Как и прежде, самым холодным окажется январь. В новогоднюю ночь в Башкирии ждут небольшие снегопады и температурные показатели около -12°C… -15°C.
Отправляться в холодное время по природным маршрутам в регионе решается далеко не каждый, однако для многих зима — не повод отказываться от встреч с природой Республики Башкортостан.
Знаменитый водоём входит в туристическую классику региона. Голубое озеро зимой не замерзает, поэтому полюбоваться на него можно даже в холодное время года. Только не пытайтесь пить оттуда воду, в ней — избыток минеральных солей, от которых вода становится крайне жёсткой. Рядом с Голубым озером открывается вид на живописные Белые скалы.
Водоём находится в 47 км от столицы региона. Выезжайте по трассе Уфа — Оренбург в сторону аэропорта и сворачивайте на деревню Новомусино. Проехав населённый пункт, остаётся преодолеть километр до водоёма.
Общее время в пути составит около 45 минут. Пока не минуете аэропорт, на пути встретится достаточное количество мест, где можно перекусить. После Булгаково встретятся две заправки. Придорожное кафе и АЗС также размещены перед поворотом на Новомусино. О заведении общепита с рейтингом 4/5 пишут диаметрально противоположные отзывы.
— Самое уютное кафе по дороге. Всегда заезжаем сюда за свежесваренным кофе, шаурмой и выпечкой.
— Брал два раза шаурму в данном заведении, первый раз думал показалось, но нет! Соус в шаурме самый дешевый, капуста квашенная, где очень много уксуса, невозможно есть, пришлось выбрасывать, разворачиваться и возвращаться не очень хочется, не советую.
Перед грунтовой дорогой на Голубое озеро вам встретится безымянная столовая, на которую в «Яндексе» есть лишь один нейтральный отзыв.
— Обычная чебуречная. Народу нравится. По мне так, у мамы вкуснее. И не берите картошку фри. Совсем никакая.
Аскинская пещера — культовая природная достопримечательность Башкирии. Внутри неё сохранился гигантский ледник. Подземное царство украшают сталагмиты и сталактиты.
Чтобы попасть в Аскинскую пещеру, необходимо заранее записаться к экскурсоводу. Зима и ранняя весна — лучшее время, чтобы насладиться красотами этого чуда природы. Хемогенные отложения за зиму набирают максимальный размер и становятся крайне внушительными. К тому же, в холодное время года экскурсии стоят дешевле, да и туристов приходит поменьше. В пещере холодно даже летом, поэтому одеваться следует очень тепло. Обувь также должна быть очень удобной.
Рядом можно также посмотреть на Абзановский водопад — интерес он представляет именно зимой, полностью замерзая и представляя завораживающее зрелище.
Путь до Аскинской пещеры из Уфы составит около двух часов — ехать предстоит 118 км. Езжайте по трассе Уфа — Оренбург в сторону Булгаково. Доехав до деревни, на развязке сворачивайте в сторону Кармаскалов. Далее держите путь на Архангельское. После него — направо. Записываясь на экскурсию, уточняйте особенности дороги вблизи Аскино у организации.
Рядом с Аскинской пещерой работает кафе. В этом же районе располагается баня. Кроме того, возле природного памятника можно снять домик на турбазе.
Живописные скалы Айгира растянулись в Белорецком районе Башкирии. Эти места также называют Орлиным гнездом и Зубами Шурале — в честь духа леса из тюркской мифологии. Туристы в эти места тянутся практически круглый год. Подъём на эту гору — крутой, но короткий. Он точно стоит вида, который открывается с неё. Если нет автомобиля, добраться до локации можно с ноября по январь на поезде.
Айгирские скалы расположены в 185 км или трёх часах от столицы Башкирии. Добраться до него можно следуя по маршруту до Булгаково по трассе Уфа — Оренбург, после чего свернув в восточном направлении до конечной точки.
Рядом — в живописном месте посреди Уральских гор — расположен посёлок Инзер, где можно поесть, заправиться и остановиться на ночь. В местных заведениях есть также детское меню. Заведения общепита туристы оценивают на 4,3-4,4/10.
— Что могу сказать! Останавливаемся каждый раз, потому что очень нравится! Номера скромные, можно переночевать! Белье чистое! Душ, туалет есть. Персонал вежливый! Готовят вкусно! Разнообразно! Приемлемые цены!
— Еда безвкусная, даже соль пожалели. Окрошка заправлена майонезом, разбавленным просто водой, хотя сказали минералкой. Шурпа без соли, в воду с каким то жиром накидали мясо, морковь и картошку. Зато цена за это 700 рублей.
— Часто тут езжу. Когда они только открылись, всё было очень вкусно, и блюда и выпечка. Но потом резко всё стало невкусно! Собственники что-ли сменились, не знаю. Заезжал несколько раз, то компот забродивший, то гуляш прокисший, то эчпочмаки с фаршем из потрохов. Больше не заезжаю.
— В помещении чисто. Обычное придорожное кафе, персонал соответствует статусу заведения. Пироженое рекомендую не брать, на мой взгляд вообще непонятен вкус.
До скал вдоль реки Инзер придётся проделать путь чуть дольше, чем до Айгирских. С наступлением зимы эта природная достопримечательность напоминает настоящие зубья.
Как пишут опытные автомобилисты, летом добраться до Инзерских скал сложнее, чем зимой — замёрзнув, разбитая большегрузами дорога становится гораздо устойчивее. Кроме того, в холодное время года окрестности хребта заметает относительно слабо.
До села Тирлянский и чуть дальше можно добраться на автомобиле. К самим же скалам стоит подбираться на лыжах. Путь этот может быть достаточно непрост.
Инзерские зубчатки расположены в 310 км от Уфы и 53 км от Белорецка. Из райцентра путь составит меньше двух часов. В посёлке Тирлянский расположены несколько турбаз, единственная гостиница и гостевые дома.
— Добрые хозяева. Большой и чистый дом. Жирный минус — нет удобств, обратите на это внимание, особенно если вы с детьми, — гласит отзыв на один из гостевых домов.
— Единственная гостиница в посёлке, выбирать не из чего. Резюме: можно остановиться, но без особой радости, — гласит отзыв на гостиницу.
— Очень красивое место, удобное для больших компаний. На территории летом можно отдыхать, играя в подвижные игры, кататься на сапах, рыбачить. Близко ездить на Зубчатки, — гласит отзыв на турбазу.
Провести зимний отдых в Башкирии также можно на одной из многочисленных горнолыжных баз в разных районах Республики:
Интересную прогулку зимой можно провести и по столице региона. Для этого совсем необязательно раскошеливаться на дорогостоящие экскурсии — организовать незабываемое путешествие можно и самостоятельно, не прибегая к помощи гидов.
Предлагаем пройтись по главным культурным достопримечательностям Уфы. Начальной точкой в маршруте станет Первая соборная мечеть — её здание было возведено в первой половине XIX века. В советское время на протяжении многих лет она была единственной мечетью, функционировавшей в городе.
После неё отправимся к главной визитной карточке Башкирии — памятнику Салавата Юлаева. Стоит поторопиться запечатлеть этот объект, так как в скором времени власти обещают отправить скульптуру башкирского национального героя на реставрацию.
Конгресс-холл Торатау соседствует с площадью Салавата Юлаева, где установлен памятник. Немного оценив само здание, можно обратить внимание на склон парка «Ватан», над которым возвышается объект. Там зимой уже много лет подряд организовывают трассы для тюбинга. На самой площади всегда действуют заведения общепита. Там же обустраивают ледовые городки для детей. Впрочем, немало удовольствия спуск с длинных горок может доставить и взрослым.
Башкирский театр оперы и балета был основан в первой половине XX века и до сих пор радует жителей и гостей Уфы постановками. Здание одновременно является важной архитектурной достопримечательностью исторической части города.
Рождество-Богородицкий храм — крупнейший православный собор Уфы. На его территории обустроен прекрасный сквер. Построен он был в начале XX века, но закрылся после революции — в разное время его использовали как кинотеатр и мастерскую. Возродили храм в начале 90-х годов.
В столице Башкирии можно найти множество мест, с которых открывается прекрасный вид на город или его окрестности.
Одна из самых известных смотровых площадок — площадь Салавата Юлаева, а именно обзорная площадка у памятника герою. С неё можно увидеть реку Уфу, окрестности города и устье реки Дёмы.
Ряд смотровых площадок можно найти также в другом общественном пространстве, названном в честь того же героя — в Саду Салавата Юлаева. Одно из самых привлекательных его мест — Мост Влюблённых на Случевской горе.
Не уходя далеко, посмотреть на те же виды с другого ракурса можно с уфимской «водокачки» — заброшенной водонапорной башни, территорию которой в 2024 году начали облагораживать. Добраться до неё можно пока лишь через частный сектор, однако совсем скоро к ней должны достроить лестницу, берущую начало у Набережной реки Белой.
Уфимское ожерелье — замкнутая система велопешеходных дорожек вокруг города, состоящая из множества «бусинок» в шести районах города.