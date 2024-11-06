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Posted 6 ноября, 12:29

Published 6 ноября, 12:29

Modified 6 ноября, 12:31

Updated 6 ноября, 12:31

В Уфе закрыли автобусный маршрут

В Уфе закрыли автобусный маршрут

6 ноября 2024, 12:29
Фото: Мэрия Уфы.
Перевозчик ООО «Компания Уфа-Лайн» подал заявление о прекращении обслуживания одного из маршрутов, сообщает в среду, 6 ноября, мэрия Уфы.

Как стало известно, перевозчик ООО «Компания Уфа-Лайн» принял решение прекратить обслуживание маршрута № 222, который соединяет оздоровительный комплекс «Сипайловский» с больницей № 18.

По информации Управления транспорта и связи Администрации Уфы, заявление о прекращении маршрута было подано в установленные законом сроки. Однако, по данным мэрии, в ближайшее время будет объявлен конкурс на определение нового перевозчика для этого направления.

Как ранее сообщал Mkset, частные перевозчики ООО «Альянс СКД» и ООО «Арбат+» планируют повысить тарифы сразу на нескольких маршрутах. Одно из повышений запланировано на 22 ноября, на маршруте №218, который соединяет микрорайон «Дема» с больницей №18.

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