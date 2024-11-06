В Уфе закрыли автобусный маршрут

Posted 6 ноября, 12:29
Published 6 ноября, 12:29
Modified 6 ноября, 12:31
Updated 6 ноября, 12:31
Как стало известно, перевозчик ООО «Компания Уфа-Лайн» принял решение прекратить обслуживание маршрута № 222, который соединяет оздоровительный комплекс «Сипайловский» с больницей № 18.
По информации Управления транспорта и связи Администрации Уфы, заявление о прекращении маршрута было подано в установленные законом сроки. Однако, по данным мэрии, в ближайшее время будет объявлен конкурс на определение нового перевозчика для этого направления.
Как ранее сообщал Mkset, частные перевозчики ООО «Альянс СКД» и ООО «Арбат+» планируют повысить тарифы сразу на нескольких маршрутах. Одно из повышений запланировано на 22 ноября, на маршруте №218, который соединяет микрорайон «Дема» с больницей №18.