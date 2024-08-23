Как поедет транспорт на День города в Уфе

Так же 31 августа, с 19:00 до полуночи также будет перекрыт проспект Октября от Южного до Северного проезда. Вечером этого же дня ограничение затронет еще несколько улиц: ул. Первомайская (от Машиностроителей до Коммунаров), ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Черниковской) и ул. Орджоникидзе (от Машиностроителей до К. Хакимова).