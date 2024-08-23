Как поедет транспорт на День города в Уфе

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
В связи с празднованием юбилея, изначальная программа мероприятий была скорректирована, что повлияло на ограничения дорожного движения. С 30 августа по 1 сентября уфимцы увидят ряд перекрытий, призванных обеспечить безопасность и комфорт для участников торжеств.
Согласно информации мэрии, с полуночи 30 августа до часу ночи 1 сентября будет закрыт дублер проспекта Октября на стороне здания Горсовета — от Южного до Северного проезда.
Так же 31 августа, с 19:00 до полуночи также будет перекрыт проспект Октября от Южного до Северного проезда. Вечером этого же дня ограничение затронет еще несколько улиц: ул. Первомайская (от Машиностроителей до Коммунаров), ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Черниковской) и ул. Орджоникидзе (от Машиностроителей до К. Хакимова).
Дополнительно, в период с 17:00 до полуночи как 30, так и 31 августа будет заблокирован участок ул. Заки Валиди от Гафури до Аксакова. Общественный транспорт также не останется в стороне: схемы его маршрутов будут изменены в связи с вводимыми ограничениями — подробная информация об изменениях будет опубликована позже.
Важно отметить, что выезды из прилегающих дворов также будут заблокированы во время действия этих ограничений. Поэтому уфимцев и гостей столицы республики, мэрия настоятельно просит учитывать новые условия движения и заранее планировать свои поездки.