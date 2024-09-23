В Уфе перекроют ключевую улицу района

На этот раз власти решили поставить перед собой амбициозную задачу и обновить одну из ключевых артерий района в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подчеркнул, что это важный шаг к улучшению транспортной инфраструктуры города. В 2024 году особое внимание уделили именно улице Советской в Нагаево. Улица будет перекрыта с 23 сентября по 14 октября 2024 года.