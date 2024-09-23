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Posted 23 сентября, 13:51

Published 23 сентября, 13:51

Modified 23 сентября, 18:45

Updated 23 сентября, 18:45

В Уфе перекроют ключевую улицу района

В Уфе перекроют ключевую улицу района

23 сентября 2024, 13:51
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Перекрытие произойдёт из-за капитального ремонта дороги, сообщает администрация Октябрьского района Уфы понедельник, 23 сентября.

На этот раз власти решили поставить перед собой амбициозную задачу и обновить одну из ключевых артерий района в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подчеркнул, что это важный шаг к улучшению транспортной инфраструктуры города. В 2024 году особое внимание уделили именно улице Советской в Нагаево. Улица будет перекрыта с 23 сентября по 14 октября 2024 года.

Для жителей кварталов № 8, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 26 и 28 предусмотрен объездной путь по улице Парадной.

В будущем, работы на улице Парадной также запланированы. Они пройдут в три этапа. Ремонт начнется с участка от улицы Роз до улицы Ахмата Лутфуллина и завершится на улице Отечественной.

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