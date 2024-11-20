Маршрутки в Уфе отменены

Posted 20 ноября, 06:35
Published 20 ноября, 06:35
Modified 20 ноября, 08:09
Updated 20 ноября, 08:09
Утро было не добрым на уфимской улице Рощинская — там произошло ДТП, из-за которого движение полностью встало. В связи с этим, в среду, 20 ноября, временно отменены рейсы по маршруту №124 «Уфа (ГДК)-Шипово».
Маршрут №124 проходит по следующим остановкам:
ГДК — Бульвар славы — Горсовет — Спортивная — Города Галле — БГАУ — Дом печати — ТК Центральный — Трансагентство — Госкомитет РБ по делам юстиции — Националь музей РБ — Улица Новоостовая — Монумент Дружбы — Гипермаркет Лента — Микрорайон Кузнецовский затон — Улица геологов — Сады Агидель — Кордон №6 — Жилино — Шихан — Русская — Нагаево — Нагаево премиум — Сады утес — Сады ягодка — Поселок «Европа» — Нагаевский парк — Сады Акбердино — с. Акрбердино — Девичья гора — д. Блохино — д. Карамалы — д. Шипово
Однако переживать не стоит. Как только дорога будет освобождена от аварийного затора, маршрутки вновь начнут выполнять рейс №124.