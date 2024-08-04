Мэр Уфы поделился подробностями важного проекта

Известно, что после завершения всех работ уфимцы смогут воспользоваться 230 новыми парковочными местами. Кроме того, будет введено семь новых остановочных пунктов общественного транспорта. В рамках проекта также предусмотрены два новых муниципальных маршрута и корректировка четырех действующих, что поможет оптимизировать транспортные потоки.