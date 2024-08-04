Мэр Уфы поделился подробностями важного проекта

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Продолжается работа над масштабным проектом, который направлен на модернизацию общественного транспорта и улучшение качества жизни горожан. Мэр столицы Ратмир Мавлиев делится подробностями о ходе реализации данного проекта через свои социальные сети, подчеркивая его важность для жителей города.
Известно, что после завершения всех работ уфимцы смогут воспользоваться 230 новыми парковочными местами. Кроме того, будет введено семь новых остановочных пунктов общественного транспорта. В рамках проекта также предусмотрены два новых муниципальных маршрута и корректировка четырех действующих, что поможет оптимизировать транспортные потоки.