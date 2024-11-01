Для Шакши спарили автобусы и электрички в Уфе

Posted 1 ноября, 13:24
Published 1 ноября, 13:24
Modified 1 ноября, 13:26
Updated 1 ноября, 13:26
В Уфе расписание движения автобусов и электричек на станции Шакша теперь синхронизировано. Это решение принято в связи с введением дополнительных пригородных поездов, которые будут курсировать в период закрытия Шакшинского моста.
Как сообщают в ведомстве, с 30 октября на маршруте Дема — Шакша запустили два дополнительных поезда. Один из них отправляется из Уфы в 9:38 и прибывает в Шакшу в 10:08. Второй — новый пригородный поезд — уходит из Шакши в 12:45 и доходит до Демы к 13:35. Таким образом, время ожидания электричек сократилось на 30 минут.
Кроме того, обновленное расписание касается и автобусных маршрутов № 165, 432А, 378П и 35К. Эти автобусы подвозят пассажиров к станции Шакша и теперь работают в соответствии с графиком электричек. По данным ведомства, все актуальные данные можно будет найти на информационных стендах и плакатах автобусных остановок.
— На сегодняшний день общее число пригородных поездов между Демой и Шакшей достигло 37 — это на 16 поездов больше, чем было в начале 2024 года, — сообщает Минтранс Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, с 23 октября 2024 года в 20:00 движение по Шашкинскому мосту в Уфе, который соединяет важные районы города, было приостановлено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».