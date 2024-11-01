Для Шакши спарили автобусы и электрички в Уфе

Как сообщают в ведомстве, с 30 октября на маршруте Дема — Шакша запустили два дополнительных поезда. Один из них отправляется из Уфы в 9:38 и прибывает в Шакшу в 10:08. Второй — новый пригородный поезд — уходит из Шакши в 12:45 и доходит до Демы к 13:35. Таким образом, время ожидания электричек сократилось на 30 минут.