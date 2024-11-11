До скольки работает транспорт в Уфе

Как указали в мэрии, в вечернее время общественный транспорт на территории Уфы работает преимущественно до 22:00, однако это время у ряда маршрутов может отличаться. Так, в случае с государственным перевозчиком — «Башавтотранс» — самый ранний выпуск проводится в 05:50, а самое позднее завершение рейсов — в 00:10. Тем не менее, большая часть автобусов ходит с 06:20 до 21:30. Уехать ранее или позже пассажирам будет затруднительно.