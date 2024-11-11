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Posted 11 ноября, 19:37

Published 11 ноября, 19:37

Modified 11 ноября, 20:03

Updated 11 ноября, 20:03

Транспорт в Уфе исчезает после 22:00

До скольки работает транспорт в Уфе

11 ноября 2024, 19:37
Фото: 1MI.

Транспорт в Уфе исчезает после 22:00

Власти башкирской столицы напомнили расписание работы автобусов на дорогах города.

Как указали в мэрии, в вечернее время общественный транспорт на территории Уфы работает преимущественно до 22:00, однако это время у ряда маршрутов может отличаться. Так, в случае с государственным перевозчиком — «Башавтотранс» — самый ранний выпуск проводится в 05:50, а самое позднее завершение рейсов — в 00:10. Тем не менее, большая часть автобусов ходит с 06:20 до 21:30. Уехать ранее или позже пассажирам будет затруднительно.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе с наступлением снегопадов резко выросло число ДТП с участием общественного транспорта.

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