До скольки работает транспорт в Уфе

Posted 11 ноября, 19:37
Published 11 ноября, 19:37
Modified 11 ноября, 20:03
Updated 11 ноября, 20:03
Как указали в мэрии, в вечернее время общественный транспорт на территории Уфы работает преимущественно до 22:00, однако это время у ряда маршрутов может отличаться. Так, в случае с государственным перевозчиком — «Башавтотранс» — самый ранний выпуск проводится в 05:50, а самое позднее завершение рейсов — в 00:10. Тем не менее, большая часть автобусов ходит с 06:20 до 21:30. Уехать ранее или позже пассажирам будет затруднительно.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе с наступлением снегопадов резко выросло число ДТП с участием общественного транспорта.