Куда все уезжают из Уфы

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
По данным сервиса поиска и бронирования путешествий, летние поездки уфимцев удивляют разнообразием направлений и растущими затратами на отдых. Согласно исследованию, жители Уфы активно планируют свои путешествия, начиная подготовку в среднем за 21 день до отъезда. В 2024 году они проводили в поездках по России около трех дней, выбирая как близкие регионы, так и более удаленные города.
На первом месте по популярности находится Москва и Московская область. Уфимцы останавливались здесь в среднем на три дня, заранее бронируя номера — за 14 дней до поездки. Стоимость проживания в столице составила около 6 300 рублей за ночь.
Следом идет Краснодарский край, где уфимцы оставались уже на пять дней. Бронирование гостиниц происходило за 39 дней до приезда, а средняя цена ночи составила 7 400 рублей. Этот регион остается традиционным местом отдыха для многих россиян благодаря своему мягкому климату и развитой инфраструктуре.
Третье место занимает Республика Татарстан с двухдневными поездками и стоимостью жилья около 6 400 рублей за ночь при бронировании за 11 дней до вылета.
Если говорить о воздушных маршрутах, то самым популярным направлением стала Москва с ценой авиабилетов туда-обратно — примерно 13 700 рублей. На втором месте оказался Сочи (20 900 рублей), а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург (21 300 рублей).
Тем не менее Уфа сама также привлекала туристов: она вошла в топ-10 городов для отдыха россиян этим летом с средней ценой билетов из других регионов — около 16 600 рублей.
Однако основной акцент этого лета был сделан на зарубежные курорты: средняя стоимость тура из Уфы составила внушительные 148 тысяч рублей на двоих взрослых. По данным многие выбрали Турцию — она заняла первое место с долей продаж в 36%, а средний чек здесь достигал 193 тысяч рублей.
Российские курорты также пользовались спросом: их доля составила 29%, причем самый востребованный — Сочи со средней стоимостью тура в 82 тысячи рублей. Абхазия оказалась на третьем месте с показателем в 14% и ценой тура около 98 тысяч рублей.
В последней пятерке популярных направлений выделяются Египет (10%, средний чек — 210 тысяч) и ОАЭ (7%, цена тура — приблизительно 186 тысяч).