Куда все уезжают из Уфы

По данным сервиса поиска и бронирования путешествий, летние поездки уфимцев удивляют разнообразием направлений и растущими затратами на отдых. Согласно исследованию, жители Уфы активно планируют свои путешествия, начиная подготовку в среднем за 21 день до отъезда. В 2024 году они проводили в поездках по России около трех дней, выбирая как близкие регионы, так и более удаленные города.