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Posted 4 октября, 18:34

Published 4 октября, 18:34

Modified 4 октября, 18:37

Updated 4 октября, 18:37

Уфа останется разорванной

Уфа останется разорванной

4 октября 2024, 18:34
Фото: 1MI
В ближайшие годы прямого транспортного сообщения между окраинами города вводить не планируют, сообщил в пятницу, 4 октября, начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Ильдар Салихов.

В чате администрации Уфы подняли вопрос прямого транспортного сообщения между окраинными городскими районами. Пассажиры общественного транспорта из Сипайлово сетуют на то, что им приходится ехать из конца в конец Уфы с пересадками. И возник резонный вопрос — не стоит ли ввести маршруты, которые пролягут через весь город.

— Планы на организацию постоянных автобусных маршрутов по городу Уфа на период с 2024 по 2028 годы не предусматривают открытия новых маршрутов из района Сипайлово в сторону районов Черниковка и Инорс, — указано в ответе начальника управления транспорта и связи администрации Уфы Ильдара Салихова.

По всем остальным претензиям к городскому транспорту чиновник отправил напрямую к перевозчикам — ГУП «Башавтотранс» и МУП «Уфагортранс».

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Напомним, ранее в Уфе подняли вопрос круглосуточной работы городского транспорта. По ночам уфимцы вынуждены разоряться на такси, если поздно возвращаются с работы из центра города в спальные окраины. Это ощутимо бьет по карману рабочих.

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