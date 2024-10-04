Уфа останется разорванной

В чате администрации Уфы подняли вопрос прямого транспортного сообщения между окраинными городскими районами. Пассажиры общественного транспорта из Сипайлово сетуют на то, что им приходится ехать из конца в конец Уфы с пересадками. И возник резонный вопрос — не стоит ли ввести маршруты, которые пролягут через весь город.