Уфа останется разорванной

Posted 4 октября, 18:34
Published 4 октября, 18:34
Modified 4 октября, 18:37
Updated 4 октября, 18:37
В чате администрации Уфы подняли вопрос прямого транспортного сообщения между окраинными городскими районами. Пассажиры общественного транспорта из Сипайлово сетуют на то, что им приходится ехать из конца в конец Уфы с пересадками. И возник резонный вопрос — не стоит ли ввести маршруты, которые пролягут через весь город.
— Планы на организацию постоянных автобусных маршрутов по городу Уфа на период с 2024 по 2028 годы не предусматривают открытия новых маршрутов из района Сипайлово в сторону районов Черниковка и Инорс, — указано в ответе начальника управления транспорта и связи администрации Уфы Ильдара Салихова.
По всем остальным претензиям к городскому транспорту чиновник отправил напрямую к перевозчикам — ГУП «Башавтотранс» и МУП «Уфагортранс».
Напомним, ранее в Уфе подняли вопрос круглосуточной работы городского транспорта. По ночам уфимцы вынуждены разоряться на такси, если поздно возвращаются с работы из центра города в спальные окраины. Это ощутимо бьет по карману рабочих.