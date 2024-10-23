Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света

Posted 22 октября, 21:25
Published 22 октября, 21:25
Modified 22 октября, 21:27
Updated 22 октября, 21:27
В столице Башкирии, судя по всему, скоро вовсю зарядят дожди. С середины недели осадки — пока небольшие — прогнозируют практически по всему региону, в том числе и в Уфе. В остальном, весь день будет облачно с прояснениями. Ветер от 5 до 10 м/с, однако временами прогнозируются усиления до 15 м/с. Воздух днём разогреется до отметок не выше +8°C… +10°C.
Увеличение количества осадков — достаточно резкое. Это связано с тем, что в Уфу сместился атмосферный фронт с северо-западных регионов России. Первая половина осени между тем была достаточно засушливой — в сентябре выпало лишь 18% месячной нормы осадков, а за несколько недель октября — около 4%.
Грусти некоторым уфимцам добавит не только дождь, но и целый день без света. Плановые отключения электроэнергии снабжающие организации планируют в Дёмском районе города. Впрочем, исключая несчастных удалёнщиков, работающее население заметит «конец света» едва ли — от электричества дома «отрубят» только в 10:00, а рассеят тьму — уже в 17:00, пока большинство будет не дома.
То, о чём чиновники так долго говорили, случилось. Переправу через реку Уфу из Шакши закрыли до 24 ноября. Ограничения вступили в силу уже в полночь. Проехать по путепроводу не получится ни в одну сторону.
Напомним, летом 2024 года Шакшинский мост уже закрывали. Правда, на меньший срок, однако и двух недель хватило для того, чтобы устроить жителям микрорайона ад. С резко возросшей нагрузкой дороги и общественный транспорт справлялись, откровенно, со скрипом.
Альтернативы в этот раз те же: для автомобилистов — платный «Восточный выезд» или крюк по Пугачёва и трассе со стороны аэропорта, для пользователей общественного транспорта — электрички, паромы и автобусы. Благо, власти позаботились об увеличении рейсов и частичном изменении маршрутов автобусов на более удобные. Мэрия города подготовила и целую памятку с лайфхаками по «жизни без Шакшинского моста».
На прошедшей во вторник «оперативке» мэра Ратмира Мавлиева с подчинёнными чиновники гордо отчитались, что на общественный транспорт пересел даже куратор строительного объекта. Впрочем, сити-менеджера рассказы о быстрых и выгодных маршрутках лишь насторожили:
— Сами будете ездить <…> Если не откроете в срок объект, я вам сам эту «счастливую карту» куплю, — пригрозил глава уфимской администрации, подразумевая социальную карту «Алга», по которой полагаются скидки на проезд в городском общественном транспорте.
В среду, 23 октября, на автовокзал башкирской столицы прибудет «Поезд Победы» (12+) — состав из вагонов с интерактивной выставкой. На момент публикации регистрация по-прежнему открыта. Доступна она по ссылке поездпобеды.рф. Арт-объект на колёсах пробудет в Уфе и в четверг, 24 октября.
Популярный деликатес из-за возмутительного роста цен стал терять покупателей среди уфимцев. Речь идёт о красной икре — цены на неё в регионах России за последний год выросли почти на 10%. Если в 2023 году уфимцы брали по 300-500 гр традиционного новогоднего продукта, то в 2024 году потребление горожане сократили уже до 250-300 гр.
Бьёт инфляция и по рынку недвижимости. Уфа с гордостью заняла лидирующие позиции по росту цен на съёмное жильё. Как выяснили аналитики, за год арендовать квартиру в столице Башкирии стало дороже на целых 60%. Такую ситуацию специалисты объяснили просто: спрос — большой, бюджетных квартир — мало.
У чиновников — новая головная боль. Уфимское ожерелье сделали своим пристанищем любители «эндуро». О компании последователей опасного тренда наслышались уже и муниципальные чиновники. Для справки, эндуро — особый класс мотоциклов и стиля вождения, который подразумевает агрессивные гонки по специализированным трассам. Для подобных заездов «ожерелье» подходит едва ли. Чиновники боятся, что байкеры или убьются сами, или зашибут других прогуливающихся горожан. Впрочем, пока власти ограничились призывом к мотоциклистам и установкой запрещающих знаков.