Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света

В столице Башкирии, судя по всему, скоро вовсю зарядят дожди. С середины недели осадки — пока небольшие — прогнозируют практически по всему региону, в том числе и в Уфе. В остальном, весь день будет облачно с прояснениями. Ветер от 5 до 10 м/с, однако временами прогнозируются усиления до 15 м/с. Воздух днём разогреется до отметок не выше +8°C… +10°C.