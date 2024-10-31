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Культурное наследие

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Октябрь
Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут
31 октября, 10:05
Экс-чиновница попалась на выполнении фантомного ремонта украшения Уфы
22 октября, 06:41
Особняк олигарха получил особый статус в Уфе
17 октября, 05:58
Главный символ Уфы перекрасят
16 октября, 05:43
Мистический объект оградили в Уфе
11 октября, 05:47
Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год
8 октября, 10:34
На повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухи
7 октября, 16:14
Уфимский «Дом Зингера» получил vip-статус
3 октября, 10:44
Сентябрь
Бастрыкина заинтересовали уфимские покойники
30 сентября, 09:48
Высотки на могилах задумали строить в Уфе
29 сентября, 09:19
Отдел полиции стал культурным наследием Башкирии
25 сентября, 16:36
Видео. Стильные башкирские кураисты оказались круче Саши Белого
25 сентября, 05:19
Видео. Красота Башкирии — только за деньги
13 сентября, 15:32
Хабиров рассказал об элите Башкирии
2 сентября, 10:36
Август
Жильцам «элиток» Уфы выставят требования
13 августа, 11:27
Мэрия Уфы избавится от объекта культурного наследия
Известна судьба памятника архитектуры в Черниковке.
11 августа, 10:26
Тюрьма стала гордостью Башкирии
В сердце Белебея, на пересечении историй и надежд, стоит тюремный замок — символ прошлого, который скоро обретет новую жизнь, сообщает институт развития городов Башкирии.
9 августа, 06:26
В Уфе под покровом ночи снесли историческое здание
Снесли дом выдающегося татарского философа, просветителя и богослова Зии Камали, сообщает член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.
2 августа, 15:28
Уфимский дуб забронзовел
В этом году конкурс «Российское дерево года–2024» собрал участников со всей страны, и дуб из Уфы занял почетное третье место, получив поддержку 5 651 голосовавшего, сообщает администрация Уфы.
1 августа, 13:49
Элитный дом за ₽64 млн в Уфе продали
Стало известно, кому будет принадлежать особняк в самом центре региональной столицы — итоги торгов власти города подвели 31 июля.
1 августа, 05:55

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