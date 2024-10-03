Уфимский «Дом Зингера» получил vip-статус

Posted 3 октября, 10:44
Published 3 октября, 10:44
Modified 3 октября, 11:23
Updated 3 октября, 11:23
Согласно новому приказу, здание, построенное в стиле модерн в 1910–1912 годах, получило статус, который обеспечивает ему особую защиту. Расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 16/2, это здание стало символом архитектурного наследия города. В советское время в здании располагались кинотеатр и гостиница.
Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом доходный Меклера» являются его местоположение, объемно-пространственная структура, композиционное оформление и декоративные элементы. Это здание представляет собой трехэтажный дом с подвалом и имеет сложную конфигурацию в плане.
Улица Карла Маркса, на которой находится «Дом Меклера», имеет богатую историю. Она была основана в 1823 году и изначально носила имя Александровской в преддверии визита императора Александра I. С тех пор улица претерпела множество изменений, но её историческая значимость остается неоспоримой.