Уфимский «Дом Зингера» получил vip-статус

Улица Карла Маркса, на которой находится «Дом Меклера», имеет богатую историю. Она была основана в 1823 году и изначально носила имя Александровской в преддверии визита императора Александра I. С тех пор улица претерпела множество изменений, но её историческая значимость остается неоспоримой.