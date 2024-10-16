Главный символ Уфы перекрасят

Стало известно, что в рамках реставрации памятнику вернут его оригинальный цвет — темно-серый или черный, который был утрачён после 2005 года. Напомним, что памятник Салавату Юлаеву является объектом культурного наследия федерального значения. Его высота вместе с постаментом составляет 19,6 метра, а вес — целых 40 тонн. Это самая крупная конная статуя в России, отлитая из чугуна на ленинградском заводе «Монументскульптура».