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Posted 16 октября, 05:43

Published 16 октября, 05:43

Modified 16 октября, 11:29

Updated 16 октября, 11:29

Главный символ Уфы перекрасят

Главный символ Уфы перекрасят

16 октября 2024, 05:43
Фото: 1MI
Памятник Салавату Юлаеву ждет масштабная реставрация, которая вернет ему первоначальный облик, сообщает в среду, 16 октября, Башкультнаследие.

По данным местных СМИ, стало известно, что доработанный проект по сохранению этого знакового памятника получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Заказчиком выступило казанское АО «ТСНРУ», а экспертизу провела питерская компания «С. П. Бург и партнеры» с 4 по 10 октября. Эксперты пришли к выводу, что проект соответствует всем требованиям законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

Как ранее сообщал Mkset, проектная документация сейчас проходит последние согласования в Главгосэкспертизе, и, по словам представителя Башкультнаследия, работы могут начаться уже в ноябре 2024 года. Однако для успешной реализации задуманного памятник придется его демонтировать. Стоимость работ предварительно оценена в 300 миллионов рублей.

Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год
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Стало известно, что в рамках реставрации памятнику вернут его оригинальный цвет — темно-серый или черный, который был утрачён после 2005 года. Напомним, что памятник Салавату Юлаеву является объектом культурного наследия федерального значения. Его высота вместе с постаментом составляет 19,6 метра, а вес — целых 40 тонн. Это самая крупная конная статуя в России, отлитая из чугуна на ленинградском заводе «Монументскульптура».

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