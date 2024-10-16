Главный символ Уфы перекрасят

Posted 16 октября, 05:43
Published 16 октября, 05:43
Modified 16 октября, 11:29
Updated 16 октября, 11:29
По данным местных СМИ, стало известно, что доработанный проект по сохранению этого знакового памятника получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Заказчиком выступило казанское АО «ТСНРУ», а экспертизу провела питерская компания «С. П. Бург и партнеры» с 4 по 10 октября. Эксперты пришли к выводу, что проект соответствует всем требованиям законодательства в области охраны объектов культурного наследия.
Как ранее сообщал Mkset, проектная документация сейчас проходит последние согласования в Главгосэкспертизе, и, по словам представителя Башкультнаследия, работы могут начаться уже в ноябре 2024 года. Однако для успешной реализации задуманного памятник придется его демонтировать. Стоимость работ предварительно оценена в 300 миллионов рублей.
Стало известно, что в рамках реставрации памятнику вернут его оригинальный цвет — темно-серый или черный, который был утрачён после 2005 года. Напомним, что памятник Салавату Юлаеву является объектом культурного наследия федерального значения. Его высота вместе с постаментом составляет 19,6 метра, а вес — целых 40 тонн. Это самая крупная конная статуя в России, отлитая из чугуна на ленинградском заводе «Монументскульптура».