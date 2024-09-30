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Posted 30 сентября, 09:48

Published 30 сентября, 09:48

Modified 30 сентября, 09:55

Updated 30 сентября, 09:55

В Уфе возбудили уголовное дело из-за застройки

Бастрыкина заинтересовали уфимские покойники

30 сентября 2024, 09:48
Фото: tg/Александр Бастрыкин

В Уфе возбудили уголовное дело из-за застройки

Сюжет
Башкирия
Строительством на территории объекта культурного наследия привело к возбуждению уголовного дела, сообщает в понедельник, 30 сентября, Следком Башкирии.

Следственных органов приковано внимание к ситуации на старом кладбище, которое является частью археологического объекта «Монастырь Благовещенский, кладбище -1». В ходе мониторинга публикаций в СМИ выяснилось, что застройщик не только начал строительство на этом историческом месте, но и снес фундамент Игуменского корпуса — важного элемента культурного наследия.

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы инициировал процессуальную проверку, которая в итоге привела к возбуждению уголовного дела по статье о халатности. Данное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 293 УК РФ, предполагает ответственность за небрежное отношение к своим обязанностям.

Сейчас следственные действия продолжаются. Специалисты собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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