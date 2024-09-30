Бастрыкина заинтересовали уфимские покойники

Posted 30 сентября, 09:48
Published 30 сентября, 09:48
Modified 30 сентября, 09:55
Updated 30 сентября, 09:55
Следственных органов приковано внимание к ситуации на старом кладбище, которое является частью археологического объекта «Монастырь Благовещенский, кладбище -1». В ходе мониторинга публикаций в СМИ выяснилось, что застройщик не только начал строительство на этом историческом месте, но и снес фундамент Игуменского корпуса — важного элемента культурного наследия.
Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы инициировал процессуальную проверку, которая в итоге привела к возбуждению уголовного дела по статье о халатности. Данное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 293 УК РФ, предполагает ответственность за небрежное отношение к своим обязанностям.
Сейчас следственные действия продолжаются. Специалисты собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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