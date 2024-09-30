Бастрыкина заинтересовали уфимские покойники

Следственных органов приковано внимание к ситуации на старом кладбище, которое является частью археологического объекта «Монастырь Благовещенский, кладбище -1». В ходе мониторинга публикаций в СМИ выяснилось, что застройщик не только начал строительство на этом историческом месте, но и снес фундамент Игуменского корпуса — важного элемента культурного наследия.