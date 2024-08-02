В Уфе под покровом ночи снесли историческое здание

Напомним, споры вокруг дома Камали ведутся около 10 лет. Несмотря на полученный в 2020 году статус объекта культурного наследия, дом был лишен его в 2021 году. По данным Башкультнаследия, сам Камали не проживал в доме, а использовал его как доходный.