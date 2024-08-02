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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:42

В Уфе под покровом ночи снесли историческое здание

В Уфе под покровом ночи снесли историческое здание

2 августа 2024, 15:28
Фото: Башкультнаследие
Снесли дом выдающегося татарского философа, просветителя и богослова Зии Камали, сообщает член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.

Здание располагавшееся по улице Гафури 89, которое было готово под выкуп и реставрацию, исчезло с карты города, вызвав волну возмущения среди общественности.

— Рушат историю. Снесли ночью, как воры. Несмотря на обещания о выкупе и реставрации, дом был продан новому застройщику, имя которого пока неизвестно, — поделилась своим негодованием Маулимшина.

Общественница планировала сохранить его, выкупив за полмиллиона рублей.

Фото: Башкультнаследие

По словам общественницы, дом имел большую мемориальную ценность: в нем проживал ученик Камали, народный поэт Башкирии Мажит Гафури, а позже — семья народного поэта Сайфи Кудаша.

Напомним, споры вокруг дома Камали ведутся около 10 лет. Несмотря на полученный в 2020 году статус объекта культурного наследия, дом был лишен его в 2021 году. По данным Башкультнаследия, сам Камали не проживал в доме, а использовал его как доходный.

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