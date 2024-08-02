В Уфе под покровом ночи снесли историческое здание

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Здание располагавшееся по улице Гафури 89, которое было готово под выкуп и реставрацию, исчезло с карты города, вызвав волну возмущения среди общественности.
— Рушат историю. Снесли ночью, как воры. Несмотря на обещания о выкупе и реставрации, дом был продан новому застройщику, имя которого пока неизвестно, — поделилась своим негодованием Маулимшина.
Общественница планировала сохранить его, выкупив за полмиллиона рублей.
По словам общественницы, дом имел большую мемориальную ценность: в нем проживал ученик Камали, народный поэт Башкирии Мажит Гафури, а позже — семья народного поэта Сайфи Кудаша.
Напомним, споры вокруг дома Камали ведутся около 10 лет. Несмотря на полученный в 2020 году статус объекта культурного наследия, дом был лишен его в 2021 году. По данным Башкультнаследия, сам Камали не проживал в доме, а использовал его как доходный.