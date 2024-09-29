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Posted 29 сентября, 09:19

Published 29 сентября, 09:19

Modified 29 сентября, 09:28

Updated 29 сентября, 09:28

В Уфе сносят монастырь XVI века

Высотки на могилах задумали строить в Уфе

29 сентября 2024, 09:19
Фото: Vk / Эльза Маулимшина

В Уфе сносят монастырь XVI века

Правоохранительные органы заинтересовались уничтожением объекта культурного наследия в столице Башкирии, следует из сообщения пресс-службы прокуратуры в воскресенье, 29 сентября.

Ранее на «варварские действия» застройщика на Сочинской, 8 в Уфе указала общественница Эльза Маулимшина. Активистка сообщала, что девелопер начал демонтировать остатки Игуменского монастыря и прилегающего к нему старинного кладбища. В частности, Маулимшина отмечала, что на участке были обнаружены множество раскуроченных человеческих костей.

После массовых жалоб прокуратура организаовала по факту действий компании проверку.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства об объектах культурного наследия, земельного и градостроительного законодательства, — отчитались в надзорном ведомстве.
Поезд-памятник может появиться в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии может появиться поезд-памятник. В качестве арт-объекта власти одного из районов Уфы хотят выставить фрагмент советского электровоза.

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