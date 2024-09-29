Высотки на могилах задумали строить в Уфе

Posted 29 сентября, 09:19
Published 29 сентября, 09:19
Modified 29 сентября, 09:28
Updated 29 сентября, 09:28
Ранее на «варварские действия» застройщика на Сочинской, 8 в Уфе указала общественница Эльза Маулимшина. Активистка сообщала, что девелопер начал демонтировать остатки Игуменского монастыря и прилегающего к нему старинного кладбища. В частности, Маулимшина отмечала, что на участке были обнаружены множество раскуроченных человеческих костей.
После массовых жалоб прокуратура организаовала по факту действий компании проверку.
— Прокуратура проверит исполнение законодательства об объектах культурного наследия, земельного и градостроительного законодательства, — отчитались в надзорном ведомстве.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии может появиться поезд-памятник. В качестве арт-объекта власти одного из районов Уфы хотят выставить фрагмент советского электровоза.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]