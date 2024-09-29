Высотки на могилах задумали строить в Уфе

Ранее на «варварские действия» застройщика на Сочинской, 8 в Уфе указала общественница Эльза Маулимшина. Активистка сообщала, что девелопер начал демонтировать остатки Игуменского монастыря и прилегающего к нему старинного кладбища. В частности, Маулимшина отмечала, что на участке были обнаружены множество раскуроченных человеческих костей.