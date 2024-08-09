Тюрьма стала гордостью Башкирии

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Тюремный замок в Белебее был возведен в XVIII веке, во времена Пугачёвского восстания, как пересыльная тюрьма. Его каменные стены хранят множество историй о судьбах заключенных и сложных эпохах. С тех пор здание претерпело значительные изменения: в начале XX века здесь были созданы электростанция, столярная мастерская и библиотека. Однако с 2019 года его двери закрыты для посетителей — место стало пустовать после того, как здесь располагался отдел МВД России по Белебеевскому району.
В 2024 году продолжается проект благоустройства территории вокруг тюремного замка, который стал возможен благодаря победе в конкурсе малых городов. Идея переосмысления квартала была вдохновлена желанием дать вторую жизнь этому знаковому месту.
Новый проект активации территории предполагает создание временного неформального культурного центра для молодежи. Здесь молодые люди смогут получать опыт в таких сферах, как архитектура, реставрация и стрит-арт.
— Это не только возможность для творчества, но и шанс восстановить связь с историей своего города, считают эксперты.
Кроме того, 8 августа 2024 года был издан Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан о границах использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Замок тюремный». Этот документ закрепляет статус здания как важной части культурного наследия региона и подчеркивает необходимость его сохранения и активного использования.