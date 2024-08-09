Тюрьма стала гордостью Башкирии

Тюремный замок в Белебее был возведен в XVIII веке, во времена Пугачёвского восстания, как пересыльная тюрьма. Его каменные стены хранят множество историй о судьбах заключенных и сложных эпохах. С тех пор здание претерпело значительные изменения: в начале XX века здесь были созданы электростанция, столярная мастерская и библиотека. Однако с 2019 года его двери закрыты для посетителей — место стало пустовать после того, как здесь располагался отдел МВД России по Белебеевскому району.