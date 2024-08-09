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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Тюрьма стала гордостью Башкирии

Тюрьма стала гордостью Башкирии

9 августа 2024, 06:26
Фото: Институт развития городов Башкирии
В сердце Белебея, на пересечении историй и надежд, стоит тюремный замок — символ прошлого, который скоро обретет новую жизнь, сообщает институт развития городов Башкирии.

Тюремный замок в Белебее был возведен в XVIII веке, во времена Пугачёвского восстания, как пересыльная тюрьма. Его каменные стены хранят множество историй о судьбах заключенных и сложных эпохах. С тех пор здание претерпело значительные изменения: в начале XX века здесь были созданы электростанция, столярная мастерская и библиотека. Однако с 2019 года его двери закрыты для посетителей — место стало пустовать после того, как здесь располагался отдел МВД России по Белебеевскому району.

В 2024 году продолжается проект благоустройства территории вокруг тюремного замка, который стал возможен благодаря победе в конкурсе малых городов. Идея переосмысления квартала была вдохновлена желанием дать вторую жизнь этому знаковому месту.

Фото: Институт развития городов Башкирии

Новый проект активации территории предполагает создание временного неформального культурного центра для молодежи. Здесь молодые люди смогут получать опыт в таких сферах, как архитектура, реставрация и стрит-арт.

— Это не только возможность для творчества, но и шанс восстановить связь с историей своего города, считают эксперты.

Кроме того, 8 августа 2024 года был издан Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан о границах использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Замок тюремный». Этот документ закрепляет статус здания как важной части культурного наследия региона и подчеркивает необходимость его сохранения и активного использования.

Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан о границах использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Замок тюремный»Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан о границах использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Замок тюремный»
Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан о границах использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Замок тюремный»
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