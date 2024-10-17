Особняк олигарха получил особый статус в Уфе

На улице Октябрьской Революции в Уфе располагается одно из самых знаковых зданий города — особняк Федора Егоровича Чижова. Этот дом, построенный в 80-х годах XIX века, стал не только свидетельством богатства одного из самых влиятельных купцов своего времени, но и важной частью культурного наследия Республики.