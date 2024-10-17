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Posted 17 октября, 05:58

Published 17 октября, 05:58

Modified 17 октября, 07:52

Updated 17 октября, 07:52

«Дом Чижова» поставили под охрану в Уфе

Особняк олигарха получил особый статус в Уфе

17 октября 2024, 05:58
Фото: Яндекс Карты

«Дом Чижова» поставили под охрану в Уфе

В столице Башкирии особняк Чижова, памятник архитектуры и истории, наконец-то обрел защиту, сообщает соотвествующий приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики от 16 октября.

На улице Октябрьской Революции в Уфе располагается одно из самых знаковых зданий города — особняк Федора Егоровича Чижова. Этот дом, построенный в 80-х годах XIX века, стал не только свидетельством богатства одного из самых влиятельных купцов своего времени, но и важной частью культурного наследия Республики.

Федор Егорович Чижов был известен своей щедростью и благотворительностью. Вместе со своей супругой Ираидой Алексеевной они оставили заметный след в истории Уфы. Их финансовая поддержка помогла возвести множество общественных зданий и храмов, а сама Ираида Алексеевна стала обладательницей нескольких правительственных наград за свою активную деятельность.

Особняк на улице Октябрьской Революции привлекает внимание своим архитектурным стилем — поздней эклектикой с элементами модерна. Симпатичные башенки и арочные окна создают гармоничный образ здания, которое с гордостью можно назвать «главным чижовским домом». Однако, несмотря на свою красоту и историческую ценность, здание находится в плачевном состоянии. Местные жители отмечают его запустение: окна заколочены фанерой, а фасад начинает разрушаться.

— Каждый день проезжаю мимо этого дома… Он выделяется среди других! Очень жаль видеть его запущенным.
— Это наша история! Нужно что-то делать.
— Дом в ужасном состоянии, все разваливается, рассказывают уфимцы.
Фото: Яндекс Карты

Согласно приказу, опубликованному 16 октября 2024 года, дом Чижова теперь имеет официальный статус объекта культурного наследия. Это решение открывает новые возможности для его восстановления и сохранения, считают эксперты. Предметом охраны объекта культурного наследия являются его местоположение, объемно-пространственная структура, композиционное оформление и декоративные элементы.

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Как ранее сообщал Mkset, «Дом доходный Меклера» также официально признан объектом культурного наследия регионального значения.

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