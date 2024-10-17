Особняк олигарха получил особый статус в Уфе

Posted 17 октября, 05:58
Published 17 октября, 05:58
Modified 17 октября, 07:52
Updated 17 октября, 07:52
На улице Октябрьской Революции в Уфе располагается одно из самых знаковых зданий города — особняк Федора Егоровича Чижова. Этот дом, построенный в 80-х годах XIX века, стал не только свидетельством богатства одного из самых влиятельных купцов своего времени, но и важной частью культурного наследия Республики.
Федор Егорович Чижов был известен своей щедростью и благотворительностью. Вместе со своей супругой Ираидой Алексеевной они оставили заметный след в истории Уфы. Их финансовая поддержка помогла возвести множество общественных зданий и храмов, а сама Ираида Алексеевна стала обладательницей нескольких правительственных наград за свою активную деятельность.
Особняк на улице Октябрьской Революции привлекает внимание своим архитектурным стилем — поздней эклектикой с элементами модерна. Симпатичные башенки и арочные окна создают гармоничный образ здания, которое с гордостью можно назвать «главным чижовским домом». Однако, несмотря на свою красоту и историческую ценность, здание находится в плачевном состоянии. Местные жители отмечают его запустение: окна заколочены фанерой, а фасад начинает разрушаться.
— Каждый день проезжаю мимо этого дома… Он выделяется среди других! Очень жаль видеть его запущенным.
— Это наша история! Нужно что-то делать.
— Дом в ужасном состоянии, все разваливается, рассказывают уфимцы.
Согласно приказу, опубликованному 16 октября 2024 года, дом Чижова теперь имеет официальный статус объекта культурного наследия. Это решение открывает новые возможности для его восстановления и сохранения, считают эксперты. Предметом охраны объекта культурного наследия являются его местоположение, объемно-пространственная структура, композиционное оформление и декоративные элементы.
Как ранее сообщал Mkset, «Дом доходный Меклера» также официально признан объектом культурного наследия регионального значения.