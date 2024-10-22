Экс-чиновница попалась на выполнении фантомного ремонта украшения Уфы

Posted 22 октября, 06:41
Published 22 октября, 06:41
Modified 22 октября, 07:27
Updated 22 октября, 07:27
По информации следствия, в 2021 году экс чиновница решила «порадовать» общественность ремонтом исторического здания, но вместо этого привела идею к финансовым потерям и нарушениям закона.
Согласно обвинению, в августе 2021 года чиновница приняла решение о проведении ремонта «Дома Костерина и Черникова», объекта культурного наследия. Но вот беда: ни конкурсов не провели, ни разрешений не получили. В результате её инициативы из бюджета Республики было выплачено более 2,5 миллионов рублей за невыполненные работы.
Следствие установило, что экс-чиновница даже требовала от директора ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения» подготовить конкурсную документацию под уже выбранного подрядчика. В итоге директор подписал акты выполненных работ спустя два месяца после начала ремонта — несмотря на то что реальный объем работ не соответствовал заявленному. Теперь все эти действия будут оценены в Кировском районном суде Уфы.
Интересно отметить, что экс-чиновница ранее высказывала желание отправиться в зону боевых действий (СВО). По данным Mkset, суд опасается, что при более мягкой мере пресечения она может скрыться от следствия.
Как ранее сообщал Mkset, бывший директор муниципального предприятия обманул городскую казну на 35 миллионов рублей.