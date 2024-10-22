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Posted 22 октября, 06:41

Published 22 октября, 06:41

Modified 22 октября, 07:27

Updated 22 октября, 07:27

Экс-чиновница попалась на выполнении фантомного ремонта украшения Уфы

Экс-чиновница попалась на выполнении фантомного ремонта украшения Уфы

22 октября 2024, 06:41
Фото: Яндекс.Карты
Экс глава Госкомитета Республики Башкортостан по молодежной политике предстанет перед судом за превышение должностных полномочий, сообщает во вторник, 22 октября, прокуратура региона.

По информации следствия, в 2021 году экс чиновница решила «порадовать» общественность ремонтом исторического здания, но вместо этого привела идею к финансовым потерям и нарушениям закона.

Согласно обвинению, в августе 2021 года чиновница приняла решение о проведении ремонта «Дома Костерина и Черникова», объекта культурного наследия. Но вот беда: ни конкурсов не провели, ни разрешений не получили. В результате её инициативы из бюджета Республики было выплачено более 2,5 миллионов рублей за невыполненные работы.

Фото: Яндекс.Карты

Следствие установило, что экс-чиновница даже требовала от директора ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения» подготовить конкурсную документацию под уже выбранного подрядчика. В итоге директор подписал акты выполненных работ спустя два месяца после начала ремонта — несмотря на то что реальный объем работ не соответствовал заявленному. Теперь все эти действия будут оценены в Кировском районном суде Уфы.

Интересно отметить, что экс-чиновница ранее высказывала желание отправиться в зону боевых действий (СВО). По данным Mkset, суд опасается, что при более мягкой мере пресечения она может скрыться от следствия.

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Как ранее сообщал Mkset, бывший директор муниципального предприятия обманул городскую казну на 35 миллионов рублей.

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