Экс-чиновница попалась на выполнении фантомного ремонта украшения Уфы

Следствие установило, что экс-чиновница даже требовала от директора ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения» подготовить конкурсную документацию под уже выбранного подрядчика. В итоге директор подписал акты выполненных работ спустя два месяца после начала ремонта — несмотря на то что реальный объем работ не соответствовал заявленному. Теперь все эти действия будут оценены в Кировском районном суде Уфы.