Мэрия Уфы избавится от объекта культурного наследия

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Власти башкирской столицы передадут в частную собственность подвалы в домах по Гафури, 103 и Первомайской, 26. Администрация разместила соответствующие лоты.
Начальная цена помещения на Первомайской составляет ₽1,484 млн с шагом аукциона в ₽74,2 тысячи. Известно, что здание является выявленным объектом культурного наследия. Площадь подвала составляет 56,2 «квадрата». Заявки будут принимать с 12 августа по 6 сентября. Итоги же подведут 12 сентября.
Помещение девятиэтажки на Гафури же отдают по начальной цене в ₽786 тысяч. Шаг торгов — 39,3 тысячи. Сроки проведения аукциона аналогичны первому лоту.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе отреставрируют историческое здание по Карла Маркса, 18. Отремонтировать постройку собираются до 2026 года.