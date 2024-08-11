Мэрия Уфы избавится от объекта культурного наследия

Начальная цена помещения на Первомайской составляет ₽1,484 млн с шагом аукциона в ₽74,2 тысячи. Известно, что здание является выявленным объектом культурного наследия. Площадь подвала составляет 56,2 «квадрата». Заявки будут принимать с 12 августа по 6 сентября. Итоги же подведут 12 сентября.