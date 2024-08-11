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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Мэрия Уфы избавится от объекта культурного наследия

Мэрия Уфы избавится от объекта культурного наследия

11 августа 2024, 10:26
Фото: 2ГИС
Известна судьба памятника архитектуры в Черниковке.

Власти башкирской столицы передадут в частную собственность подвалы в домах по Гафури, 103 и Первомайской, 26. Администрация разместила соответствующие лоты.

Начальная цена помещения на Первомайской составляет ₽1,484 млн с шагом аукциона в ₽74,2 тысячи. Известно, что здание является выявленным объектом культурного наследия. Площадь подвала составляет 56,2 «квадрата». Заявки будут принимать с 12 августа по 6 сентября. Итоги же подведут 12 сентября.

Помещение девятиэтажки на Гафури же отдают по начальной цене в ₽786 тысяч. Шаг торгов — 39,3 тысячи. Сроки проведения аукциона аналогичны первому лоту.

Элитный дом в Уфе обновят до 2026 года
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе отреставрируют историческое здание по Карла Маркса, 18. Отремонтировать постройку собираются до 2026 года.

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