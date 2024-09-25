Отдел полиции стал культурным наследием Башкирии

Posted 25 сентября, 16:36
Published 25 сентября, 16:36
Modified 25 сентября, 17:38
Updated 25 сентября, 17:38
Речь идет об «Управлении Самаро-Златоустовской железной дороги», расположенном в Уфе на Вокзальной, 47а. Это здание не только служит местом работы правоохранительных органов, но и является ярким примером архитектурного стиля своего времени. Здание было построено в 1888 году. Его фасад украшен декоративными элементами, которые делают его уникальным среди прочих зданий города.
Согласно приказу, предметом охраны являются композиционные решения и декоративное убранство фасада. Среди особенностей — ризалит с боковыми пилястрами, рустованные на уровне второго этажа, а также арочные оконные проемы, оформленные наличниками и сандриками.