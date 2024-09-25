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Posted 25 сентября, 16:36

Published 25 сентября, 16:36

Modified 25 сентября, 17:38

Updated 25 сентября, 17:38

Отдел полиции стал культурным наследием Башкирии

Отдел полиции стал культурным наследием Башкирии

25 сентября 2024, 16:36
Фото: 2gis
Сюжет
Башкирия
Приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан используемое полицейскими здание стало со среды, 25 сентября, обладателем звания особого уровня.

Речь идет об «Управлении Самаро-Златоустовской железной дороги», расположенном в Уфе на Вокзальной, 47а. Это здание не только служит местом работы правоохранительных органов, но и является ярким примером архитектурного стиля своего времени. Здание было построено в 1888 году. Его фасад украшен декоративными элементами, которые делают его уникальным среди прочих зданий города.

Фото: 2gis

Согласно приказу, предметом охраны являются композиционные решения и декоративное убранство фасада. Среди особенностей — ризалит с боковыми пилястрами, рустованные на уровне второго этажа, а также арочные оконные проемы, оформленные наличниками и сандриками.

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