Отдел полиции стал культурным наследием Башкирии

Речь идет об «Управлении Самаро-Златоустовской железной дороги», расположенном в Уфе на Вокзальной, 47а. Это здание не только служит местом работы правоохранительных органов, но и является ярким примером архитектурного стиля своего времени. Здание было построено в 1888 году. Его фасад украшен декоративными элементами, которые делают его уникальным среди прочих зданий города.