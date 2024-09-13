Красота Башкирии — только за деньги

Лысая гора — это не только природная красота, но и важное культурное наследие региона. Ранее доступ к ней был свободным для всех желающих, однако теперь вход стал платным: 50 рублей для взрослых и 30 рублей для детей до 14 лет. Общественность восприняла эту новость с недовольством, и Виль Тухватуллин не остался в стороне. Он направил обращение мэру города Ратмиру Мавлиеву с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.