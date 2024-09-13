Красота Башкирии — только за деньги

Posted 13 сентября, 15:32
Published 13 сентября, 15:32
Modified 13 сентября, 16:13
Updated 13 сентября, 16:13
Лысая гора — это не только природная красота, но и важное культурное наследие региона. Ранее доступ к ней был свободным для всех желающих, однако теперь вход стал платным: 50 рублей для взрослых и 30 рублей для детей до 14 лет. Общественность восприняла эту новость с недовольством, и Виль Тухватуллин не остался в стороне. Он направил обращение мэру города Ратмиру Мавлиеву с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
На контрольном пункте (КПП) пояснили, что территория является частной собственностью, что стало основным аргументом для введения платы за вход. Однако многие местные жители и туристы считают такое решение несправедливым: ведь Лысая гора привлекает людей своей природной красотой, а доступ к таким местам должен быть открытым для всех.
В то же время сторонники введения платы отмечают, что сбор средств может быть направлен на сохранение территории и улучшение инфраструктуры.