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Posted 13 сентября, 15:32

Published 13 сентября, 15:32

Modified 13 сентября, 16:13

Updated 13 сентября, 16:13

Красота Башкирии — только за деньги

Красота Башкирии — только за деньги

13 сентября 2024, 15:32
Фото: Соцсети
Сюжет
Башкирия
Чтобы насладиться живописными пейзажами «Лысой горы» в Уфе, теперь придется раскошелиться, сообщает в пятницу, 13 сентября, общественник Виль Тухватуллин.

Лысая гора — это не только природная красота, но и важное культурное наследие региона. Ранее доступ к ней был свободным для всех желающих, однако теперь вход стал платным: 50 рублей для взрослых и 30 рублей для детей до 14 лет. Общественность восприняла эту новость с недовольством, и Виль Тухватуллин не остался в стороне. Он направил обращение мэру города Ратмиру Мавлиеву с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

На контрольном пункте (КПП) пояснили, что территория является частной собственностью, что стало основным аргументом для введения платы за вход. Однако многие местные жители и туристы считают такое решение несправедливым: ведь Лысая гора привлекает людей своей природной красотой, а доступ к таким местам должен быть открытым для всех.

В то же время сторонники введения платы отмечают, что сбор средств может быть направлен на сохранение территории и улучшение инфраструктуры.

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