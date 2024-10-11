Мистический объект оградили в Уфе

Напомним, объект культурного наследия расположен в частном секторе за площадью Салавата Юлаева. Эксплуатацию знаменитой Водонапорной башни в Уфе прекратили ещё в начале XX века, за долгие годы постройка пришла в запустение и стала бесхозной — горожане сочинили о ней множество легенд. В 2021 году ей наконец дали особый охранный статус, благоустройство территории вокруг неё начали в 2024 году.