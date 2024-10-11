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Posted 11 октября, 05:47

Published 11 октября, 05:47

Modified 11 октября, 07:17

Updated 11 октября, 07:17

Новый арт-объект завершают в Уфе

Мистический объект оградили в Уфе

11 октября 2024, 05:47
Фото: Олег Котов / vk.com

Новый арт-объект завершают в Уфе

Чиновники башкирской столицы отчитались об очередном этапе благоустройства территории вокруг заброшенной «Водокачки» — публикацию о ходе работ разместил глава Ленинского района города Олег Котов.

Напомним, объект культурного наследия расположен в частном секторе за площадью Салавата Юлаева. Эксплуатацию знаменитой Водонапорной башни в Уфе прекратили ещё в начале XX века, за долгие годы постройка пришла в запустение и стала бесхозной — горожане сочинили о ней множество легенд. В 2021 году ей наконец дали особый охранный статус, благоустройство территории вокруг неё начали в 2024 году.

Как сообщил Котов, сейчас рабочие занимаются установкой нового металлического ограждения. Заметим, что ранее от чиновников звучали обещания оснастить территорию «трёхмерным забором» и чугунным ограждением.

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Как информировал Mkset, власти Уфы также делились планами построить длинную лестницу, благодаря которой к Водонапорной башне можно будет попасть сразу с Набережной реки Белой.

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