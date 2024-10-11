Мистический объект оградили в Уфе

Posted 11 октября, 05:47
Published 11 октября, 05:47
Modified 11 октября, 07:17
Updated 11 октября, 07:17
Напомним, объект культурного наследия расположен в частном секторе за площадью Салавата Юлаева. Эксплуатацию знаменитой Водонапорной башни в Уфе прекратили ещё в начале XX века, за долгие годы постройка пришла в запустение и стала бесхозной — горожане сочинили о ней множество легенд. В 2021 году ей наконец дали особый охранный статус, благоустройство территории вокруг неё начали в 2024 году.
Как сообщил Котов, сейчас рабочие занимаются установкой нового металлического ограждения. Заметим, что ранее от чиновников звучали обещания оснастить территорию «трёхмерным забором» и чугунным ограждением.
Как информировал Mkset, власти Уфы также делились планами построить длинную лестницу, благодаря которой к Водонапорной башне можно будет попасть сразу с Набережной реки Белой.