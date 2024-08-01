Уфимский дуб забронзовел

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года и стал настоящим праздником для любителей природы и ценителей культурного наследия. Каждый год в нем участвуют уникальные деревья, которые олицетворяют природное разнообразие нашей страны и рассказывают истории своих регионов. В этом году на конкурс было подано 74 заявки от различных субъектов Федерации.
Уфимский дуб, занявший третью позицию, стал гордостью нашего города благодаря своей красоте и исторической ценности. Его возраст и размеры впечатляют, а также он является любимым местом отдыха для жителей столицы Башкортостана.
Лидером конкурса стал Вешенский дуб из Ростовской области, который сумел собрать внушительные 17 378 голосов. На втором месте оказался «Редкодуб» из Белгородчины с результатом в 9 739 голосов.