Уфимский дуб забронзовел

Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года и стал настоящим праздником для любителей природы и ценителей культурного наследия. Каждый год в нем участвуют уникальные деревья, которые олицетворяют природное разнообразие нашей страны и рассказывают истории своих регионов. В этом году на конкурс было подано 74 заявки от различных субъектов Федерации.