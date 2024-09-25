Стильные башкирские кураисты оказались круче Саши Белого

Внимание пользователей интернета привлек новый клип Государственного ансамбля кураистов, в котором они исполняют знаменитую мелодию из культового сериала «Бригада». Визуально эффектный ролик начинается с того, как машины Range Rover медленно подъезжают к Советской площади в Уфе. Из них выходят кураисты в черных костюмах и национальных черных накидках, вместе со своими инструментами.