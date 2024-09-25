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Posted 25 сентября, 05:19

Published 25 сентября, 05:19

Modified 25 сентября, 07:30

Updated 25 сентября, 07:30

Стильные башкирские кураисты оказались круче Саши Белого

Стильные башкирские кураисты оказались круче Саши Белого

25 сентября 2024, 05:19
Фото: Соцсети
Сюжет
Башкирия
Ансамбль снял новый клип на саундтрек эпохальной «Бригады» и порвал соцсети в среду, 25 сентября.

Внимание пользователей интернета привлек новый клип Государственного ансамбля кураистов, в котором они исполняют знаменитую мелодию из культового сериала «Бригада». Визуально эффектный ролик начинается с того, как машины Range Rover медленно подъезжают к Советской площади в Уфе. Из них выходят кураисты в черных костюмах и национальных черных накидках, вместе со своими инструментами.

Саундтрек из «Бригады» уже давно стал символом 2000-х, олицетворяя дух времени и стиль жизни молодежи того периода. В комментариях к видео в социальных сетях пользователи активно обсуждают клип.

— Теперь Саша Белый может нервно курить в сторонке.
— Необычный выбор музыки для исполнения на курае.
— «Бригада» в башкирском стиле, — пишут пользователи соцсетей.

Пользователи отмечают, что кураисты не только сохраняют культурное наследие, но и делают его актуальным для новой аудитории.

Суровые башкирские кураисты выпустили первый клип
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