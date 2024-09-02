Хабиров рассказал об элите Башкирии

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
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В понедельник, 2 сентября, после масштабной реконструкции прошло открытие здания Октябрьского музыкального колледжа. Радий Хабиров, объявил о завершении работ по восстановлению объекта культурного наследия, который был построен еще в 1953 году. В своих публикациях он отметил, что это здание давно нуждалось в обновлении: его фасад разрушался, а крыша протекала.
Капитальный ремонт стал возможен благодаря реализации национального проекта «Культура», который направлен на сохранение и развитие культурного наследия России. В 2024 году колледжу исполнилось 55 лет. За эти годы здесь было подготовлено более двух тысяч специалистов, которые внесли огромный вклад в культуру региона и страны. Именно их Радий Хабиров назвал элитой. Многие выпускники стали лауреатами престижных конкурсов и заслуженными деятелями культуры.