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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:56

Хабиров рассказал об элите Башкирии

Хабиров рассказал об элите Башкирии

2 сентября 2024, 10:36
Фото: Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров открыл после масштабной реконструкции здание Октябрьского музыкального колледжа, назвав его украшением не только города, но и всей Республики, сообщает чиновник в своих соцсетях.

В понедельник, 2 сентября, после масштабной реконструкции прошло открытие здания Октябрьского музыкального колледжа. Радий Хабиров, объявил о завершении работ по восстановлению объекта культурного наследия, который был построен еще в 1953 году. В своих публикациях он отметил, что это здание давно нуждалось в обновлении: его фасад разрушался, а крыша протекала.

Фото: Радий Хабиров

Капитальный ремонт стал возможен благодаря реализации национального проекта «Культура», который направлен на сохранение и развитие культурного наследия России. В 2024 году колледжу исполнилось 55 лет. За эти годы здесь было подготовлено более двух тысяч специалистов, которые внесли огромный вклад в культуру региона и страны. Именно их Радий Хабиров назвал элитой. Многие выпускники стали лауреатами престижных конкурсов и заслуженными деятелями культуры.

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