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Жильцам «элиток» Уфы выставят требования

Жильцам «элиток» Уфы выставят требования

13 августа 2024, 11:27
Собственники всех объектов культурного наследия, включенных в реестр, обязаны будут соблюдать охранные обязательства, сообщает правительство РБ.

Согласно данным, в Республике Башкортостан насчитывается 5919 объектов культурного наследия, среди которых 1260 имеют федеральное значение. Охрана этих объектов включает в себя ряд мероприятий, таких как государственный учет, организация исследований и установление ответственности за повреждение или разрушение памятников. Также важным аспектом является регламентация согласования и утверждения проектов зон охраны. Как отметил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, все работы по историческим объектам должны проводиться с неукоснительным соблюдением законодательства.

Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Салават Кулбахтин подчеркнул, что владение объектом культурного наследия связано с необходимостью выполнения ряда специальных требований и ограничений. Эти требования отражены в охранном обязательстве собственника, включая условия по сохранению и использованию памятников, размещению рекламы и обеспечению доступа к ним.

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Важно отметить, что исполнение требований охранных обязательств касается всех собственников объектов культуры — даже жильцов многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия.

В последние годы активность в утверждении охранных обязательств значительно возросла: в 2022 году было утверждено всего 4 документа, а в 2023 уже 46. К июлю 2024 года планируется утвердить еще 24 обязательства. На данный момент зарегистрировано 201 действующее охранное обязательство из 703 объектов культуры, включенных в реестр.

Башкультнаследие разработало дорожную карту для подготовки охранных обязательств с целевым показателем не менее 50 документов ежегодно. Эта мера необходима для того, чтобы обеспечить защиту всех включенных в реестр объектов к установленному сроку — к 2030 году.

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