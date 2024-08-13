Жильцам «элиток» Уфы выставят требования

Согласно данным, в Республике Башкортостан насчитывается 5919 объектов культурного наследия, среди которых 1260 имеют федеральное значение. Охрана этих объектов включает в себя ряд мероприятий, таких как государственный учет, организация исследований и установление ответственности за повреждение или разрушение памятников. Также важным аспектом является регламентация согласования и утверждения проектов зон охраны. Как отметил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, все работы по историческим объектам должны проводиться с неукоснительным соблюдением законодательства.