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Дом за ₽20 млн в Уфе будет охранять Башкирия

Дом за ₽20 млн в Уфе будет охранять Башкирия

24 июля 2024, 09:21
Фото: Башкультнаследие
Власти региона подписали важный указ об особняке в самом центре города.

В Башкирии скорректировали предмет охраны уфимского «Дома Соловьёвых» на Свердлова, 86. Об этом гласит документ Башкультнаследия.

Напомним, постройка сейчас служит площадкой музея им. Фёдора Шаляпина, который был открыт 24 мая. Здание было признано объектом культурного наследия в сентябре 2023 года.

Особняк представляет собой одноэтажное деревянное здание. В документе указаны особенности его планировки, композиционного решения и убранства — эти характеристики обозначены как предмет охраны объекта.

«Дом Соловьёвых» построили в XIX веке. Он принадлежал купцу Григорию Соловьёву. Постройка сменила нескольких владельцев из той же семьи, а после Октябрьской революции была передана в коммунальный фонд. С 1920-х использовалась в качестве жилого дома — в этом статусе объект пробыл до 2010-х.

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