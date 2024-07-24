Дом за ₽20 млн в Уфе будет охранять Башкирия

«Дом Соловьёвых» построили в XIX веке. Он принадлежал купцу Григорию Соловьёву. Постройка сменила нескольких владельцев из той же семьи, а после Октябрьской революции была передана в коммунальный фонд. С 1920-х использовалась в качестве жилого дома — в этом статусе объект пробыл до 2010-х.