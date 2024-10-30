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Октябрь
Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе
30 октября, 17:28
Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света
22 октября, 21:25
Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже
22 октября, 20:11
Как получать ₽180 тысяч в Уфе
20 октября, 14:54
Цены на квартиры взлетели в Уфе
19 октября, 14:28
Ипотека без льгот не нужна Башкирии
17 октября, 18:54
Цены на продукты взлетели в Башкирии
16 октября, 19:09
Башкирия рухнула на рынке труда
11 октября, 14:55
Уфимцы получают меньше казанцев
4 октября, 15:31
Цены в уфимских кафе взлетели на 25%
3 октября, 19:08
Подарки учителям в Уфе стали дороже на 27%
1 октября, 16:30
Сентябрь
Фитоняшкам придется несладко в Башкирии
26 сентября, 19:55
В Уфе ищут согласных на зарплату в ₽200 000
15 сентября, 15:21
Уфимцы хотят нереальных зарплат
6 сентября, 15:40
Август
В Уфе повысили тарифы на детей
30 августа, 18:14
Куриные яйца подешевели на треть в Башкирии
29 августа, 15:36
Бизнес Башкирии тонет в кредитах
29 августа, 12:37
В Башкирии подешевела треть еды
22 августа, 12:03
Цена на квартиры в Уфе шокируют
20 августа, 09:50
Инфляция в Башкирии бьёт рекорды
15 августа, 09:55

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