Уфимцы хотят нереальных зарплат

Между тем примерно такая же доля башкортостанцев (29,1%) приемлемым уровнем дохода назвала ₽200-300 тысяч в месяц. Ещё 15,5% жителей Уфы и региона указали сумму в ₽100-150 тысяч и только 8,2% участников опроса считают нормальным получать менее ₽100 тысяч.