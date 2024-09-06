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Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Уфимцы хотят нереальных зарплат

Уфимцы хотят нереальных зарплат

6 сентября 2024, 15:40
Фото: 1MI
Каждый третий хочет получать по ₽200 000, гласят данные исследования банкиров.

Каждый третий житель Республики Башкортостан считают «оптимальной» зарплатой в ₽180-200 тысяч. Соответствующую сумму назвали 36,4% респондентов из региона, принявших участие в соцопросе.

Между тем примерно такая же доля башкортостанцев (29,1%) приемлемым уровнем дохода назвала ₽200-300 тысяч в месяц. Ещё 15,5% жителей Уфы и региона указали сумму в ₽100-150 тысяч и только 8,2% участников опроса считают нормальным получать менее ₽100 тысяч.

Говоря о росте своих зарплатных ожиданий, более половины (50,9%) опрошенных указали, что в целом их запросы не изменились с прошлого года. Однако финансовые амбиции заметно выросли у 45,5%. Более скромными стали всего 3,6% башкортостанцев.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе предприятие задолжало своему сотруднику ₽500 тысяч.

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