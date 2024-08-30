В Уфе повысили тарифы на детей

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Согласно новой редакции документа об услугах образовательных учреждений, сумма взносов для посещения кружков была изменена в ряде школ и детских садов.
Так, занятие «Будущий гений» в школах №7, 107, 117 и 108 в мае 2023 года обходилось в 100 ₽ за учебный час, сейчас же эта сумма составляет 110 ₽.
В сопоставлении с теми же датами увеличилась стоимость ещё ряда кружков в других учреждениях. В школе №8 им. Ивана Хатунцева «Будущий гений» и ритмика с элементами танца подорожали со 100 ₽ до 110 ₽. Аналогичное повышение цен на первый кружок провели и в школе №23, а в МБОУ ЦО №15 «Будущий гений» подорожал уже со 110 до 121 ₽. В школах №27 и 100 — со 120 ₽ до 130 ₽, в школе №110 — со 125 до 135 ₽. Стоимость урока фортепиано скакнула со 100₽ сразу до 240₽.
Ранее Mkset сообщал о том, что в школах Башкирии в 2024-2025 учебном году появятся новые дисциплины.