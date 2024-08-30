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Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

В Уфе повысили тарифы на детей

В Уфе повысили тарифы на детей

30 августа 2024, 18:14
Фото: 1MI
Развивающие и дополнительные занятия выросли в цене в разы всего за год, гласят документы городской администрации.

Согласно новой редакции документа об услугах образовательных учреждений, сумма взносов для посещения кружков была изменена в ряде школ и детских садов.

Так, занятие «Будущий гений» в школах №7, 107, 117 и 108 в мае 2023 года обходилось в 100 ₽ за учебный час, сейчас же эта сумма составляет 110 ₽.

В сопоставлении с теми же датами увеличилась стоимость ещё ряда кружков в других учреждениях. В школе №8 им. Ивана Хатунцева «Будущий гений» и ритмика с элементами танца подорожали со 100 ₽ до 110 ₽. Аналогичное повышение цен на первый кружок провели и в школе №23, а в МБОУ ЦО №15 «Будущий гений» подорожал уже со 110 до 121 ₽. В школах №27 и 100 — со 120 ₽ до 130 ₽, в школе №110 — со 125 до 135 ₽. Стоимость урока фортепиано скакнула со 100₽ сразу до 240₽.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в школах Башкирии в 2024-2025 учебном году появятся новые дисциплины.

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