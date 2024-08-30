В Уфе повысили тарифы на детей

В сопоставлении с теми же датами увеличилась стоимость ещё ряда кружков в других учреждениях. В школе №8 им. Ивана Хатунцева «Будущий гений» и ритмика с элементами танца подорожали со 100 ₽ до 110 ₽. Аналогичное повышение цен на первый кружок провели и в школе №23, а в МБОУ ЦО №15 «Будущий гений» подорожал уже со 110 до 121 ₽. В школах №27 и 100 — со 120 ₽ до 130 ₽, в школе №110 — со 125 до 135 ₽. Стоимость урока фортепиано скакнула со 100₽ сразу до 240₽.