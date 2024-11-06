mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 16:30

Published 6 ноября, 16:30

Modified 6 ноября, 17:17

Updated 6 ноября, 17:17

Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд

Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд

6 ноября 2024, 16:30
Фото: mkset.ru.
Башкирская столица возглавила антирейтинг по росту стоимости «квадрата» в новостройках среди крупных российских городов, гласят данные исследования «Яндекс Недвижимости».

Так, с сентября по октябрь 2024 года цены на квадратный метр в новых квартирах Уфы увеличились сразу на 9,6% — до ₽171 000. Объём предложения между тем снизился на 4%.

Среди городов-миллионников отрицательную динамику показали Санкт-Петербург, а также Нижний Новгород и Краснодар. Там «квадрат» в новостройках подешевел незначительно — в пределах 1%. Вместе с этим дорожает жильё в Воронеже, Омске, Самаре, Перми, Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре.

Зимний отдых на 35% подорожал в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset информировал о том, что на горнолыжных курортах Башкирии на 35% подорожала аренда жилья. Два села региона попали на лидирующие позиции в новом рейтинге.

Читайте также:
Подарки учителям в Уфе стали дороже на 27%Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в УфеСнять квартиру в Уфе стало на 60% дороже
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Строительство#Жилье#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Санкт-Петербург#Цены#Инфляция#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Волгоград#Омск#Белебей#Нижний Новгород#Рост цен#Мелеуз#Ростов-на-Дону#Самара#Пермь#Рынок жилья#Воронеж#Кризис#Краснодар#Аренда жилья
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика