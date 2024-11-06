Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд

Posted 6 ноября, 16:30
Published 6 ноября, 16:30
Modified 6 ноября, 17:17
Updated 6 ноября, 17:17
Так, с сентября по октябрь 2024 года цены на квадратный метр в новых квартирах Уфы увеличились сразу на 9,6% — до ₽171 000. Объём предложения между тем снизился на 4%.
Среди городов-миллионников отрицательную динамику показали Санкт-Петербург, а также Нижний Новгород и Краснодар. Там «квадрат» в новостройках подешевел незначительно — в пределах 1%. Вместе с этим дорожает жильё в Воронеже, Омске, Самаре, Перми, Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре.
Ранее Mkset информировал о том, что на горнолыжных курортах Башкирии на 35% подорожала аренда жилья. Два села региона попали на лидирующие позиции в новом рейтинге.