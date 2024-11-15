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Posted 15 ноября, 10:39

Published 15 ноября, 10:39

Modified 15 ноября, 11:53

Updated 15 ноября, 11:53

Сливочное масло подешевело в Башкирии

Ценник на сливочное масло шокировал жителей Башкирии

15 ноября 2024, 10:39
Фото: mkset.ru.

Сливочное масло подешевело в Башкирии

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Цены на продукты
Новые расценки на определенные категории продуктов питания стали известны от пресс-службы «Башкортостанстата» в пятницу, 15 ноября.

Башкортостанстат опубликовал новые изменения стоимости продуктов питания в регионе по состоянию на 11 ноября 2024 года. В центре внимания, по традиции, оказалось сливочное масло, поразившее своим ценником в ₽953,3 за килограмм. Это чуть ниже предыдущей цены (₽962,57 на 5 ноября). Однако масло все же остается в списке элитных продуктов: если не для гурманов, так для настоящих ценителей высоких цен.

Свежие огурцы стоят ₽132,29, а помидоры примерно на 10 рублей дороже — ₽143,52. Картофель же, при цене в ₽38,8, становится новым символом доступности. Видимо, скоро на столах в Башкирии будет новое любимое блюдо: картофельный салат с картофелем, заправленный картошкой.

Фото: 02.rosstat.gov.ru

Что касается мяса, то говядина при цене в ₽559,65 за килограмм все еще остается вершиной изысканности. Но, возможно, это новый способ показать свою преданность здоровому питанию?

Заметно выраженные «ценовые звезды» наблюдаются и среди продуктов для детского питания: сухие молочные смеси стоимостью ₽1094,24 просто не оставляют шансов на бюджетное питание. Быть родителем стало настоящим искусством — незабываемым и сравнительно недешевым.

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В целом, несмотря на небольшие изменения в ценах на основные продукты, ситуация с сливочным маслом все же остается на прицеле. Что ж, возможно, стоит задуматься о переходе на маргарин, который существенно дешевле — всего ₽226,14 за килограмм.

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