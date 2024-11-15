Ценник на сливочное масло шокировал жителей Башкирии

Башкортостанстат опубликовал новые изменения стоимости продуктов питания в регионе по состоянию на 11 ноября 2024 года. В центре внимания, по традиции, оказалось сливочное масло, поразившее своим ценником в ₽953,3 за килограмм. Это чуть ниже предыдущей цены (₽962,57 на 5 ноября). Однако масло все же остается в списке элитных продуктов: если не для гурманов, так для настоящих ценителей высоких цен.