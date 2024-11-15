Ценник на сливочное масло шокировал жителей Башкирии

Posted 15 ноября, 10:39
Published 15 ноября, 10:39
Modified 15 ноября, 11:53
Updated 15 ноября, 11:53
Башкортостанстат опубликовал новые изменения стоимости продуктов питания в регионе по состоянию на 11 ноября 2024 года. В центре внимания, по традиции, оказалось сливочное масло, поразившее своим ценником в ₽953,3 за килограмм. Это чуть ниже предыдущей цены (₽962,57 на 5 ноября). Однако масло все же остается в списке элитных продуктов: если не для гурманов, так для настоящих ценителей высоких цен.
Свежие огурцы стоят ₽132,29, а помидоры примерно на 10 рублей дороже — ₽143,52. Картофель же, при цене в ₽38,8, становится новым символом доступности. Видимо, скоро на столах в Башкирии будет новое любимое блюдо: картофельный салат с картофелем, заправленный картошкой.
Что касается мяса, то говядина при цене в ₽559,65 за килограмм все еще остается вершиной изысканности. Но, возможно, это новый способ показать свою преданность здоровому питанию?
Заметно выраженные «ценовые звезды» наблюдаются и среди продуктов для детского питания: сухие молочные смеси стоимостью ₽1094,24 просто не оставляют шансов на бюджетное питание. Быть родителем стало настоящим искусством — незабываемым и сравнительно недешевым.
В целом, несмотря на небольшие изменения в ценах на основные продукты, ситуация с сливочным маслом все же остается на прицеле. Что ж, возможно, стоит задуматься о переходе на маргарин, который существенно дешевле — всего ₽226,14 за килограмм.
Ранее Mkset нашел сливочное масло за 55 рублей в Башкирии.