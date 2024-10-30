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Posted 30 октября, 17:28

Published 30 октября, 17:28

Modified 30 октября, 17:52

Updated 30 октября, 17:52

Цены на квартиры в Уфе выросли за месяц

Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе

30 октября 2024, 17:28
Фото: 1MI.

Цены на квартиры в Уфе выросли за месяц

«Вторичка» в столице Башкирии продолжает дорожать, но с меньшими темпами — поделились своими выводами специалисты портала «Яндекс Аналитика» с Mkset.

Исследование гласит, что рост цен на вторичное жильё в Уфе «соответствует общероссийскому тренду» — по итогам октября 2024 года он составил 0,3%. Аналитики назвали цену в ₽111 тысяч/квадрат в качестве средней на такой вид недвижимости в городе.

Среди городов-миллионников самый высокий рост стоимости вторичных квартир зафиксировали в Краснодаре — там она поднялась на 1,4%. В то же время в Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде «вторичка» стала дешевле на 0,1-0,3%. В Казани такое жильё набрало в цене 0,4%.

В сентябре портал «Мир квартир» оценивал месячный рост цен на вторичном рынке квартир в Уфе в 2,7%.

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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы резко стали чаще арендовать квартиры с посуточным съёмом на Кавказе.

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