Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе

Posted 30 октября, 17:28
Published 30 октября, 17:28
Modified 30 октября, 17:52
Updated 30 октября, 17:52
Исследование гласит, что рост цен на вторичное жильё в Уфе «соответствует общероссийскому тренду» — по итогам октября 2024 года он составил 0,3%. Аналитики назвали цену в ₽111 тысяч/квадрат в качестве средней на такой вид недвижимости в городе.
Среди городов-миллионников самый высокий рост стоимости вторичных квартир зафиксировали в Краснодаре — там она поднялась на 1,4%. В то же время в Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде «вторичка» стала дешевле на 0,1-0,3%. В Казани такое жильё набрало в цене 0,4%.
В сентябре портал «Мир квартир» оценивал месячный рост цен на вторичном рынке квартир в Уфе в 2,7%.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы резко стали чаще арендовать квартиры с посуточным съёмом на Кавказе.