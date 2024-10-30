Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе

Среди городов-миллионников самый высокий рост стоимости вторичных квартир зафиксировали в Краснодаре — там она поднялась на 1,4%. В то же время в Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде «вторичка» стала дешевле на 0,1-0,3%. В Казани такое жильё набрало в цене 0,4%.