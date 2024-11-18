Уфимцы работают на еду и ипотеку

Posted 18 ноября, 17:36
Published 18 ноября, 17:36
Modified 18 ноября, 18:50
Updated 18 ноября, 18:50
Порядка 54% респондентов заявили, что самая крупная статья расходов в их бюджете — это покупка еды. Ещё у 46% большая часть зарплаты уходит на ипотеку либо съём жилья. Остальные кредиты, кроме ипотечных, являются самой тяжёлой ношей у 31% населения Уфы.
Расходы на ЖКХ, обслуживание автомобиля и использование других видов транспорта, а также траты на детей назвали самыми крупными статьями расходов от 16% до 19% уфимцев.
Около 1-4% жителей Уфы заявили, что больше всего денег у них уходит на одежду и обувь, уход за собой, лекарства и счета на лечение, а также образование.
Ранее Mkset публиковал рейтинг зарплат среди российских регионов — в нём Башкирия заняла 39 место. Как выяснилось, больше ₽100 тысяч зарабатывают лишь 9% трудоустроенного населения региона.