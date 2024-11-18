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Posted 18 ноября, 17:36

Published 18 ноября, 17:36

Modified 18 ноября, 18:50

Updated 18 ноября, 18:50

Опрос: самые большие статьи расходов жителей Башкирии — ипотека и еда

Уфимцы работают на еду и ипотеку

18 ноября 2024, 17:36
Фото: 1MI.

Опрос: самые большие статьи расходов жителей Башкирии — ипотека и еда

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Дети
Жители башкирской столицы в ходе опроса рассказали, на какие цели они тратят большую часть своего дохода — результатами портал HeadHunter поделился с Mkset в понедельник, 18 ноября.

Порядка 54% респондентов заявили, что самая крупная статья расходов в их бюджете — это покупка еды. Ещё у 46% большая часть зарплаты уходит на ипотеку либо съём жилья. Остальные кредиты, кроме ипотечных, являются самой тяжёлой ношей у 31% населения Уфы.

Расходы на ЖКХ, обслуживание автомобиля и использование других видов транспорта, а также траты на детей назвали самыми крупными статьями расходов от 16% до 19% уфимцев.

Около 1-4% жителей Уфы заявили, что больше всего денег у них уходит на одежду и обувь, уход за собой, лекарства и счета на лечение, а также образование.

Каждый четвёртый житель Башкирии зарабатывает меньше ₽100 000
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Ранее Mkset публиковал рейтинг зарплат среди российских регионов — в нём Башкирия заняла 39 место. Как выяснилось, больше ₽100 тысяч зарабатывают лишь 9% трудоустроенного населения региона.

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