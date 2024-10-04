Уфимцы получают меньше казанцев

Posted 4 октября, 15:31
Published 4 октября, 15:31
Modified 5 октября, 07:08
Updated 5 октября, 07:08
Если верить информации статистического ведомства, средний житель Башкортостана к августу 2024 года зарабатывал ₽64 тысячи. Это почти на 18% выше, чем в данных Росстата за тот же период минувшего 2023 года.
Показатель уровня зарплат в Башкирии можно сравнить с другими регионами Приволжского федерального округа (ПФО). Так, лидирует среди всех соседей Татарстан, где жители в среднем получают ₽70 тысяч. Аутсайдером в ПФО является Мордовия с показателем в ₽54 тысячи.
Ранее Mkset сообщал о том, что Татарстан обогнал Башкирию в опросе, по которому аналитики изучали интерес к российским регионам для гастротуризма. Несмотря на богатые кулинарные традиции, Башкортостан оказался почти в два раза непривлекательнее своего соседа.