В Башкирии обесценивается бизнес

Posted 9 ноября, 09:51
Published 9 ноября, 09:51
Modified 9 ноября, 09:53
Updated 9 ноября, 09:53
Как гласят данные статистического ведомства, эти показатели ниже прошлогодних на 34,1%. При составлении отчёта Росстат не учитывал малый бизнес, госпредприятия, а также кредитные и некредитные финансовые организации.
Самый высокий сальдированный финансовый результат зафиксировали у компаний, занятых обрабатывающим производством — около ₽157,7 млрд (-43,5%).
Организации по ремонту и торговле транспортными средствами заработали ₽33,7 млрд (+19,2%), а предприятия, занимающиеся обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха — ₽16,3 млрд (+8,9%).
Прибыль с учётом убытка у организаций в сфере добычи полезных ископаемых составила ₽8,4 млрд (-31,6%).
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии за девять месяцев 2024 года выявили как минимум 22 субъекта «чёрного кредитования».