mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 09:51

Published 9 ноября, 09:51

Modified 9 ноября, 09:53

Updated 9 ноября, 09:53

Финансовое состояние бизнеса Башкирии ухудшилось на 35%

В Башкирии обесценивается бизнес

9 ноября 2024, 09:51
Фото: 1MI.

Финансовое состояние бизнеса Башкирии ухудшилось на 35%

Прибыль организаций Башкортостана с вычетом убытка составила ₽241,4 млрд за 8 месяцев 2024 года — следует из отчёта Росстата.

Как гласят данные статистического ведомства, эти показатели ниже прошлогодних на 34,1%. При составлении отчёта Росстат не учитывал малый бизнес, госпредприятия, а также кредитные и некредитные финансовые организации.

Самый высокий сальдированный финансовый результат зафиксировали у компаний, занятых обрабатывающим производством — около ₽157,7 млрд (-43,5%).

Организации по ремонту и торговле транспортными средствами заработали ₽33,7 млрд (+19,2%), а предприятия, занимающиеся обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха — ₽16,3 млрд (+8,9%).

Прибыль с учётом убытка у организаций в сфере добычи полезных ископаемых составила ₽8,4 млрд (-31,6%).

Черные кредиторы наводнили Башкирию
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии за девять месяцев 2024 года выявили как минимум 22 субъекта «чёрного кредитования».

Читайте также:
Цены на квартиры в Уфе установили антирекордВзбесившиеся цены на квартиры успокоились в УфеВласти обогатили бизнес Башкирии на ₽2,5 млрд
#Общество#Бизнес#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Кризис
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика