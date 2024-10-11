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Posted 11 октября, 14:55

Published 11 октября, 14:55

Modified 11 октября, 14:57

Updated 11 октября, 14:57

Башкирия рухнула на рынке труда

Башкирия рухнула на рынке труда

11 октября 2024, 14:55
Фото: Изображение Midjourney
Башкортостан сдал несколько позиций в рейтинге субъектов РФ по «перспективности трудоустройства» — следует из исследования, подготовленного аналитиками портала по поиску работы.

Согласно данным HeadHunter, итоговый балл Республики в списке составил 74,56 — это число регионы получают по формуле из следующих факторов:

  • отношение количества резюме к количеству вакансий (в Башкирии оно составляет 3,9);
  • медианная зарплата (₽70,3 тысячи);
  • прожиточный минимум (14991 ₽);
  • доля резюме от соискателей, не готовых переезжать из региона ради работы (74,8%);
  • доля резюме от соискателей, согласных покинуть Башкирию ради нового места работы (1,3%);
  • уровень безработицы в регионе согласны данным Росстата (1,5%).

Несмотря на то, что по России к началу IV квартал 2024 года Башкирия заняла 11 место, в прошлом периоде регион был на 6 месте — таким образом, Башкортостан опустился сразу на пять позиций.

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Ранее Mkset публиковал данные о том, что средняя зарплата жителей Башкирии оказалась ниже, чем в соседнем Татарстане.

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