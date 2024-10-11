Башкирия рухнула на рынке труда

Posted 11 октября, 14:55
Published 11 октября, 14:55
Modified 11 октября, 14:57
Updated 11 октября, 14:57
Согласно данным HeadHunter, итоговый балл Республики в списке составил 74,56 — это число регионы получают по формуле из следующих факторов:
Несмотря на то, что по России к началу IV квартал 2024 года Башкирия заняла 11 место, в прошлом периоде регион был на 6 месте — таким образом, Башкортостан опустился сразу на пять позиций.
Ранее Mkset публиковал данные о том, что средняя зарплата жителей Башкирии оказалась ниже, чем в соседнем Татарстане.