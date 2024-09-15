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Posted 15 сентября, 15:21

Published 15 сентября, 15:21

Modified 15 сентября, 15:39

Updated 15 сентября, 15:39

В Уфе ищут согласных на зарплату в ₽200 000

В Уфе ищут согласных на зарплату в ₽200 000

15 сентября 2024, 15:21
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В поиск желающих трудиться за такие деньги в воскресенье, 15 сентября, включилась даже мэрия города.

Список лучших вакансий в столице Башкирии опубликовала городская администрация. Так, в Уфе сейчас ищут каменщика-облицовщика, готового работать за ₽170-200 тысяч. В то же время платить от ₽150 тысяч готовы накладчику КИП и автоматики. Шлифощик в Уфе может зарабатывать от ₽102 тысяч, а машинист автомобильного крана и электрогазосварщик — ₽100 тысяч. Замыкает топ вакансия водителя автомобиля, где работодатель предлагает соискателям от ₽90 тысяч в месяц.

Ранее Mkset сообщал о том, что прокуратура выявила грубое нарушение трудового законодательства в Белорецке. Местный ЧОП несколько месяцев платил сотрудникам ниже прожиточного минимума.

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