В Уфе ищут согласных на зарплату в ₽200 000

Список лучших вакансий в столице Башкирии опубликовала городская администрация. Так, в Уфе сейчас ищут каменщика-облицовщика, готового работать за ₽170-200 тысяч. В то же время платить от ₽150 тысяч готовы накладчику КИП и автоматики. Шлифощик в Уфе может зарабатывать от ₽102 тысяч, а машинист автомобильного крана и электрогазосварщик — ₽100 тысяч. Замыкает топ вакансия водителя автомобиля, где работодатель предлагает соискателям от ₽90 тысяч в месяц.