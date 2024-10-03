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Posted 3 октября, 19:08

Published 3 октября, 19:08

Modified 4 октября, 06:56

Updated 4 октября, 06:56

Цены в уфимских кафе взлетели на 25%

Цены в уфимских кафе взлетели на 25%

3 октября 2024, 19:08
Фото: 1MI
Об «успехах» в сфере башкортостанского общепита отчитался на своих ресурсах глава регионального Минторга Алексей Гусев в четверг, 3 октября.

Глава ведомства, в частности, указал что по обороту общепита Башкортостан занимает 14 место в России. Среди регионов Приволжского федерального округа же Республика стоит на почётном третьем месте — за первые 7 месяцев в субъекте оборот заведений общественного питания составил ₽28,5 млрд. Гусев приводит данные, согласно которым этот показатель почти на 125% выше прошлогодних.

Впрочем, высокий оборот башкортостанских заведений может быть и не таким уж поводом для гордости — связать его можно с подорожанием позиций меню из-за инфляции. На это указали чиновнику и в комментариях под его публикацией. Отметим, по информации Центробанка РФ, к августу 2024 года инфляция в Башкортостане составляла 8,83%.

Скандал в общепите: кафе закрыли из-за нелегала
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке закрыли кафе, принявшего в качестве члена персонала нелегального мигранта.

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