Цены в уфимских кафе взлетели на 25%

Posted 3 октября, 19:08
Published 3 октября, 19:08
Modified 4 октября, 06:56
Updated 4 октября, 06:56
Глава ведомства, в частности, указал что по обороту общепита Башкортостан занимает 14 место в России. Среди регионов Приволжского федерального округа же Республика стоит на почётном третьем месте — за первые 7 месяцев в субъекте оборот заведений общественного питания составил ₽28,5 млрд. Гусев приводит данные, согласно которым этот показатель почти на 125% выше прошлогодних.
Впрочем, высокий оборот башкортостанских заведений может быть и не таким уж поводом для гордости — связать его можно с подорожанием позиций меню из-за инфляции. На это указали чиновнику и в комментариях под его публикацией. Отметим, по информации Центробанка РФ, к августу 2024 года инфляция в Башкортостане составляла 8,83%.
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