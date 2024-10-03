Цены в уфимских кафе взлетели на 25%

Впрочем, высокий оборот башкортостанских заведений может быть и не таким уж поводом для гордости — связать его можно с подорожанием позиций меню из-за инфляции. На это указали чиновнику и в комментариях под его публикацией. Отметим, по информации Центробанка РФ, к августу 2024 года инфляция в Башкортостане составляла 8,83%.