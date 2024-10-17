Ипотека без льгот не нужна Башкирии

По данным аналитиков, в августе 2024 года жители региона оформили всего 4400 ипотек — это более чем на 50% меньше, чем в августе 2023 года. Так, кредиты на новостройки в Республике стали брать реже в 2,2 раза, а на «вторичку» — в 1,5 раза.