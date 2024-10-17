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Posted 17 октября, 18:54

Published 17 октября, 18:54

Modified 17 октября, 19:17

Updated 17 октября, 19:17

Ипотека без льгот не нужна Башкирии

Ипотека без льгот не нужна Башкирии

17 октября 2024, 18:54
Фото: 1MI
Башкортостанцы гораздо неохотнее стали брать длительные кредиты на жильё после ужесточения их условий и приближения ставок к рыночным — следует из данных Нацбанка РФ.

По данным аналитиков, в августе 2024 года жители региона оформили всего 4400 ипотек — это более чем на 50% меньше, чем в августе 2023 года. Так, кредиты на новостройки в Республике стали брать реже в 2,2 раза, а на «вторичку» — в 1,5 раза.

Такую ситуацию эксперты связывают, во-первых, с завершением программы безадресной льготной ипотеки на новостройки, а во-вторых — с ужесточением условий других программ кредитования.

Цены на квартиры в Уфе бьют рекорды
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Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе в очередной раз взлетели цены на квартиры. Столица Башкирии по динамике стоимости жилья стала занимать лидирующие позиции среди российских регионов.

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