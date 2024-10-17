Ипотека без льгот не нужна Башкирии

Posted 17 октября, 18:54
Published 17 октября, 18:54
Modified 17 октября, 19:17
Updated 17 октября, 19:17
По данным аналитиков, в августе 2024 года жители региона оформили всего 4400 ипотек — это более чем на 50% меньше, чем в августе 2023 года. Так, кредиты на новостройки в Республике стали брать реже в 2,2 раза, а на «вторичку» — в 1,5 раза.
Такую ситуацию эксперты связывают, во-первых, с завершением программы безадресной льготной ипотеки на новостройки, а во-вторых — с ужесточением условий других программ кредитования.
Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе в очередной раз взлетели цены на квартиры. Столица Башкирии по динамике стоимости жилья стала занимать лидирующие позиции среди российских регионов.