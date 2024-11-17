Уфимцы прекращают продавать квартиры

Posted 17 ноября, 03:50
Published 17 ноября, 03:50
Modified 17 ноября, 13:54
Updated 17 ноября, 13:54
По информации портала, с июня 2024 года спрос на готовые квартиры в городе вырос на 3%. Между тем предложение упало на 2%. По этим показателям Уфа слабо отошла от общероссийского тренда — в целом по стране спрос на рынке вторичного жилья вырос на 10%, а предложение осталось прежним.
Указали аналитики и на то, что с июня 2024 года в России немного снизились цены на жильё. Так, готовые «трёшки» потеряли в цене 5%, а двухкомнатные квартиры — 2%. Сейчас «Авито» оценивает м2 в уфимской «вторичке» по средней цене в ₽117 тысяч. Среднестатистическая готовая квартира же в столице Башкирии обойдётся в ₽6 млн.
Несколько иные данные, как сообщал Mkset, ранее приводили аналитики «Яндекса». Специалисты пришли к выводу, что «квадрат» в уфимских квартирах стоит ₽111 тысяч. Кроме того, аналитики заявляли о продолжении роста цен на жильё в городе, однако уже с меньшими темпами.