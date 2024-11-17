Уфимцы прекращают продавать квартиры

Указали аналитики и на то, что с июня 2024 года в России немного снизились цены на жильё. Так, готовые «трёшки» потеряли в цене 5%, а двухкомнатные квартиры — 2%. Сейчас «Авито» оценивает м2 в уфимской «вторичке» по средней цене в ₽117 тысяч. Среднестатистическая готовая квартира же в столице Башкирии обойдётся в ₽6 млн.