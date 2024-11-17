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Posted 17 ноября, 03:50

Published 17 ноября, 03:50

Modified 17 ноября, 13:54

Updated 17 ноября, 13:54

Авито: В Уфе спрос на вторичное жилье с июня вырос на 3%

Уфимцы прекращают продавать квартиры

17 ноября 2024, 03:50
Фото: 1MI.

Авито: В Уфе спрос на вторичное жилье с июня вырос на 3%

Аналитики на фоне успокоившихся цен на вторичное жильё заметили небольшое увеличение числа потенциальных покупателей — исследованием с Mkset поделились специалисты «Авито» в воскресенье, 17 ноября.

По информации портала, с июня 2024 года спрос на готовые квартиры в городе вырос на 3%. Между тем предложение упало на 2%. По этим показателям Уфа слабо отошла от общероссийского тренда — в целом по стране спрос на рынке вторичного жилья вырос на 10%, а предложение осталось прежним.

Указали аналитики и на то, что с июня 2024 года в России немного снизились цены на жильё. Так, готовые «трёшки» потеряли в цене 5%, а двухкомнатные квартиры — 2%. Сейчас «Авито» оценивает м2 в уфимской «вторичке» по средней цене в ₽117 тысяч. Среднестатистическая готовая квартира же в столице Башкирии обойдётся в ₽6 млн.

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Несколько иные данные, как сообщал Mkset, ранее приводили аналитики «Яндекса». Специалисты пришли к выводу, что «квадрат» в уфимских квартирах стоит ₽111 тысяч. Кроме того, аналитики заявляли о продолжении роста цен на жильё в городе, однако уже с меньшими темпами.

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