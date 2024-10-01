Подарки учителям в Уфе стали дороже на 27%

Posted 1 октября, 16:30
Published 1 октября, 16:30
Modified 1 октября, 17:31
Updated 1 октября, 17:31
Напомним, профессиональный праздник работников сферы школьного образования во всём мире отмечается 5 октября.
В этом году, осенью 2024 года, родители уфимских школьников должны будут выложить 2800 ₽. Это на 600 ₽ больше, чем в 2023 году и на 800 ₽ больше, чем в 2022.
Подавляющее число респондентов (62%) сообщили, что хотят подарить учителям букет цветов. Чуть менее трети уфимцев раскошелятся на подарочные сертификаты и только четверть ограничатся кофе или конфетами. Около 6% родителей заявили, что в их классе традиции поздравлять учителей с профессиональным праздником нет.
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