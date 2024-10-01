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Posted 1 октября, 16:30

Published 1 октября, 16:30

Modified 1 октября, 17:31

Updated 1 октября, 17:31

Подарки учителям в Уфе стали дороже на 27%

Подарки учителям в Уфе стали дороже на 27%

1 октября 2024, 16:30
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
Аналитики рассказали, как инфляция повлияла на День учителя — как пишут аналитики одного из порталов во вторник, 1 октября, подарки к торжественной дате для кошельков уфимцев стали куда накладнее, чем в минувшем году.

Напомним, профессиональный праздник работников сферы школьного образования во всём мире отмечается 5 октября.

В этом году, осенью 2024 года, родители уфимских школьников должны будут выложить 2800 ₽. Это на 600 ₽ больше, чем в 2023 году и на 800 ₽ больше, чем в 2022.

Подавляющее число респондентов (62%) сообщили, что хотят подарить учителям букет цветов. Чуть менее трети уфимцев раскошелятся на подарочные сертификаты и только четверть ограничатся кофе или конфетами. Около 6% родителей заявили, что в их классе традиции поздравлять учителей с профессиональным праздником нет.

Названа настоящая цена квартир в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что российское правительство выпустило документ о стоимости «квадрата» жилья в квартирах Башкирии.

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