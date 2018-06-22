Жители уфимской деревни отдали свои сбережения мошенникам на водопровод

Вчера, 21 июня в деревню Красный Яр Уфимского района наведались несколько неместных парней на хороших машинах. Мужчины солидного вида обрадовали местных жителей радостной новостью: в деревне будет строиться новый водопровод. Уже вот-вот, осталось немного… немного скинуться на продолжение работ, всего-то тысяч по 10, а вообще, кто сколько может.

Ну и, как результат, как минимум семеро человек отдали свои кровные сбережения. В основном, это были пенсионеры. И пока люди спохватились и вызвали полицию, все-таки эти семеро успели отдать разные суммы – от 10 до 27 тысяч рублей.

Как нам стало известно, пока людей этих задержали и проводят в отношении их проверку. Предварительно выяснилось, что это представители некоего ИП, а вот что они делали в этой деревне, как раз должны выяснить проверяющие.