Насколько в Уфе с 1 июля вырастет стоимость коммунальных услуг
Сегодня, 09:34ГородМарат ГареевФото: m.news.yandex.ru
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Новые тарифы будут действовать до конца года.
Жители Уфы уже получили новые квитанции об оплате коммунальных платежей, в которых указаны новые тарифы, которые будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2018 года. Новые тарифы выше, чем предыдущие, они установлены рядом постановлений госкомитета Башкирии по тарифам.
В частности, кубометр холодной воды подорожал с 23,77 до 25,00 рублей (+5,2%), водоотведение с 23,82 до 29,78 рублей (+25%).
Тепловая энергия выросла с 1978,32 до 2057,45 рублей за Гкал (+4%).
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Новые тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2018 года уже в почтовых ящиках
Фото: Разиф Абдуллин, mkset.ru
Стоимость электричества выросла для домов с электроплитами с 2,01 до 2,11 рублей за кВт/час (+5%). Для домов без электроплит цена киловатта подросла с 2,87 до 3,01 рублей (+4,9%).
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