Насколько в Уфе с 1 июля вырастет стоимость коммунальных услуг

Жители Уфы уже получили новые квитанции об оплате коммунальных платежей, в которых указаны новые тарифы, которые будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2018 года. Новые тарифы выше, чем предыдущие, они установлены рядом постановлений госкомитета Башкирии по тарифам.

В частности, кубометр холодной воды подорожал с 23,77 до 25,00 рублей (+5,2%), водоотведение с 23,82 до 29,78 рублей (+25%).

Тепловая энергия выросла с 1978,32 до 2057,45 рублей за Гкал (+4%).

Новые тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2018 года уже в почтовых ящиках Фото: Разиф Абдуллин, mkset.ru