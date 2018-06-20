Школа - изнасилованная кляча: выпускники из Башкирии о любви, митингах, ЕГЭ

«Ни корней, ни семян - это мое поколение»

Анна Чигвинцева (17 лет, г. Нефтекамск, лицей №1)

Фото: Социальные сети.

- Я катаюсь на горных лыжах, в этом году полюбила советскую прозу и братьев Стругацких, в данный момент увлечена чтением прекрасных вузовских учебников по органической химии и истории России. Люблю готовить десерты и пить хороший кофе. Шесть лет ходила в театральную студию, год на вокал. Сейчас основным своим хобби считаю знакомство с творческими людьми и нахождение причины, почему они пришли к этому: детские травмы, неразделенная любовь, страх перед обществом и возможность выразить недовольство лишь через музыку, танец, стендап.

Я вижу, что, к примеру, люди в моем городе больше увлекаются искусством, спортом, меньше курят и пьют, но при этом общий уровень образования падает, достаточно просто достать наркотики, если у меня возникают какие-то серьезные проблемы со здоровьем, я иду в частную клинику, потому что в детской - еще чуть-чуть и толковых врачей не останется вообще.

Система образования больше похожа на изнасилованную клячу, которую поставили на квадратные колеса инвалидного кресла, обозвав сие чудо "модернизацией, с внедрением современных технологий": именно эта лошадка приведет нас к затяжному кризису и экономической зависимости от других стран,

(прошу прощения, больное место). "Ни корней, ни семян" - это мое поколение.

Я считаю, что самое главное - это оставаться хорошим человеком, быть честным с самим собой и со своей семьей, и жить так, как хочешь ты.

Евгения Самарина (18 лет, г. Нефтекамск, школа №3)

Фото: Социальные сети.

- Нынешнему поколению живется лучше, свободнее, как я считаю. И мы быстрее схватываем информацию, такие акселераты. Мы всем интересуемся, пробуем и тестируем разное. Я вот увлекаюсь музыкой и танцами, а в будущем хочу стать психологом.

Если говорить о моем городе и Башкирии в целом, то стоит занести в минусы грязные улицы и маленькую зарплату.

Егор Яковлев (17 лет, г. Белорецк, школа №1)

Фото: Социальные сети.

- Я увлекаюсь профессионально химическими анализами и исследовательскими работами. Сейчас все мои планы и мысли связаны с поступлением в ведущие вузы страны (Уфу я не исключаю).

Нынешнее поколение я бы окрестил одним словом – хайп. Сейчас молодые люди очень зациклены на моде, наверное, это очень отличает нас от остальных.

«Батрачить на дядю я не буду»

Галя Борисенко (18 лет, г. Нефтекамск, гимназия №1)

Фото: Социальные сети.

- Лично я мечтаю о счастливой жизни, как и все, наверное. Только определение счастья у всех различное. Для меня это любимый и любящий человек рядом, постоянное получение эмоций и какое-нибудь свое дело, потому что батрачить "на дядю" я не согласна. В данный момент я хочу открыть сеть кафе. Мне очень нравится работать с людьми, а общепит - это вообще всегда весело.

Если рассуждать о том, живется ли нам (новому поколению) лучше, то стоит уточнить относительно какого времени. Послевоенного? 90х? Наверное, да. Все-таки не голодаем и на улицу выйти не страшно (это не стереотип, это со слов родителей). Что касается свободы, то тут еще зависит и от того, что понимать под эти словом. Для меня свобода - самому принимать решения и нести за них ответственность. И да, мне свободы хватает. Свобода - это когда родители тебе доверяют.

В наше время не так волнуют плохие дороги, как люди, которые переходят их по левой стороне. А повсеместные "позвОнишь" и "ложь сюда"? Брр...Вот "взрослые" возмущаются, дескать "что за молодежь пошла?", но ведь подрастающее поколение плохое, потому что ему неоткуда быть хорошим. Эти самые "взрослые" не смогли донести самые важные основы при воспитании, что сорить на улице нельзя, что неприлично в общественных местах громко разговаривать, смеяться и ругаться; не научили культуре речи и вежливости.

Наверное, мы - поколение «Надежда». Надежда страны, родителей; надежда в глазах поколения на светлое бесконфликтное будущее. Несмотря на все недостатки, очень много действительно умных подростков. Тех, кто точно знает, чего хочет от жизни и идет к цели. Тех, кто стремится жить лучше.

ЕГЭ – это страшилка для детей

Дарья Дмитриева (17 лет, г. Белорецк, гимназия №17)

Фото: Социальные сети.

- После экзаменов я планирую поступить в МГИМО, как уже многим известно, там обучают дипломатов. Что на счет внутренней политики нашей страны, то я немного с ней не согласна. Конечно, стоит учитывать и хорошие моменты, какие-либо указы, которые ведут нашу страну к прогрессу, но все так же остается много того, что остается не сделанным уже много лет. Например, пенсии, другие социальные пособия, дороги, качество образования и коррупция.

Я не думаю, что сейчас молодежь живет лучше. До нас были подростки, у которых были свои проблемы, но и свои преимущества. Например, раньше не было ЕГЭ, который, на самом деле, очень сильно влияет на поведение человека и на его психику. Но раньше и не было такого огромного количества доступных ресурсов к обучению подростков, как сейчас.

Мария Анкудинова (18 лет, г. Нефтекамск, школа №3)

Фото: Социальные сети.

- После окончания школы я мечтаю поступить в престижный вуз и стать счастливой. Пока еще не решила с профессией, но уверена, что это будет связано с общением с людьми и оказанием им помощи. Возможно, буду психологом или медиком.

Мне кажется, что самое лучшее в нашем городе – это природа и люди вокруг, еще свежий воздух. Но я, как и все здравомыслящие люди, вижу и недостатки, к примеру, дорогой бензин, мало рабочих мест, разбитые дороги…

И мне кажется, сейчас нам сложнее, если говорить об учебе. ЕГЭ – это уже страшилка для детей, у многих сдают нервы. Родители живут прошлым (старых взглядов) и из-за этого ограничивают выбор детей.

Валера Горбов (17 лет, г. Нефтекамск, школа №3)

Фото: Социальные сети.

- Я никогда в митингах не участвовал, потому что считаю, что это полный фарс. Истинные митинги – митинги за идею быстро заглушают, а при таком давлении народ начинает бояться, останавливает движение. Если менять систему, то всю. Надо менять правление и коррупцию истреблять полностью радикальными методами.

Мои мечты, как и многих ребят моего возраста, просты – мечтаю о светлом будущем.

Дарина Аминева (17 лет, г. Нефтекамск, школа №11)

Фото: Социальные сети.

- Одним словом и не рассказать обо всех моих увлечениях. Я люблю фотографии, писательство, изучаю языки. Проще сказать, я увлекаюсь познанием мира и людей. Я считаю, что мечты нового поколения почти не отличаются от предыдущего. В основе всех наших грез лежит счастье и благополучие. Разве не так? Но у всех подростков моего возраста одна мечта - поступить! Я мечтаю о профессии, которая мне всегда будет нравиться, в которой мне захочется проявить себя и развиваться по специальности.

Я считаю, что молодежь сегодня почти на 100% свободна (правовые ограничения не считаем), нам позволяют практически все - от выбора молока до выбора гендера и пола. Но это, конечно же, не во всех семьях. Мои взгляды очень радикальны, и мой отец не раз говорил, что я из поколения, которое свободно от рамок. Сейчас прошел страх информации.

Данил Егоров (16 лет, г. Салават, школа «Альфа»)

Фото: Социальные сети.

- Я люблю скейтбординг и ударные инструменты. Скейтбордингом начал заниматься относительно недавно, а за ударными сижу уже больше года, на данный момент я барабанщик в метал-группе.

Если честно, мне здесь жить не очень нравится, и я хочу уехать куда-нибудь в другой регион.

Думаю, одна из главных проблем нашего региона - это то, что здесь очень плохо развит международный туризм, большинство людей за границей просто не знают о Башкирии. Вторая проблема - все тренды сюда доходят с большим опозданием, не могу говорить за всю республику, но в местах, где я был, это чувствуется. Третья проблема - благоустройство и экология, очень печально, что на моей родине некоторые места выглядят страшно, как после бомбежек, а в большинстве городов не вдохнешь полной грудью от смога.

Если бы была возможность, я бы все поменял. В своем городе наладил бы инфраструктуру и починил бы дороги, разбил бы больше парков, провел бы реновацию жилых домов.

Валерия Потанина (17 лет, г. Нефтекамск, школа №11)

Фото: Социальные сети.

- Мое окружение, мои друзья стремятся состояться в этой жизни, не сидеть на шее у родителей, помогать им в будущем, быть их гордостью, ни от кого не зависеть. Сейчас больше шансов показать себя, "выбиться в люди".